10 tên đẹp nhất để đặt cho con theo nghiên cứu khoa học

My 1st Years là trang chuyên về quà tặng dành cho em bé được cá nhân hóa ở Northamptonshire, Anh. Họ tập hợp hơn 400 tên trẻ em phổ biến nhất dành cho bé trai và bé gái ở Mỹ, Vương quốc Anh từ danh sách tên trên website nuôi dạy con cái BabyCentre UK. Sau đó, họ rút gọn còn 50 cái tên nổi bật nhất.

Những cái tên "đẹp" nhất thường mang ý nghĩa tích cực và cách phát âm giàu cảm xúc. (Ảnh: Foxnews).

Các nhà nghiên cứu tại My 1st Years đã tham khảo ý kiến từ phó giáo sư, tiến sĩ Bodo Winter, chuyên gia về ngôn ngữ học nhận thức tại Đại học Birmingham ở Anh. Họ muốn thông qua vị chuyên gia về lý thuyết ngôn ngữ học để xác định đâu là những cái tên đẹp nhất. Những cái tên này cũng được chấm điểm phát âm theo quy tắc mà một bài báo nghiên cứu năm 2018 từ Đại học Warwick đưa ra. Các tên gọi sẽ được đánh giá biểu tượng âm thanh cảm xúc.

"Món quà của thượng đế" và "trí tuệ" đứng đầu danh sách tại Mỹ

Ở Mỹ, cái tên Matthew (có nghĩa là "món quà của thượng đế" trong tiếng Do Thái) và Sophia (có nghĩa là "trí tuệ" trong tiếng Hy Lạp) đạt điểm tuyệt đối cả về ý nghĩa lẫn cảm xúc trong phát âm.

Ngoài ra, những cái tên "đẹp" nhất được xuất hiện trong danh sách gồm: Julian, William Isaiah, Leo, Levi, Joseph, Theo, Isaac, Samuel, Zoe, Everly, Sophie, Riley, Ivy, Paisley, Willow, Ellie, Emily.

My 1st Years cho biết những người Mỹ chọn tên con từ danh sách tên phổ biến thường là những cái tên có "hàm ý tích cực", đặc biệt là khi nói đến những cậu bé.

Những tên bé gái xuất hiện trong danh sách "tên đẹp nhất" của My 1st Years thường bắt đầu bằng chữ "e", bao gồm Ellie, Emily, Evelyn, Eva và Elena hoặc được kết hợp với "bụi cây" như Ivy, Lily và Violet.

"Sự duyên dáng" được ưa chuộng ở Anh

Ở Anh, với bé trai, cái tên Zayn - có nghĩa là "vẻ đẹp, sự duyên dáng" trong tiếng Ả Rập - đứng đầu danh sách. Đây cũng là cái tên được ưa chuộng sau sự nổi tiếng của ca sĩ Zayn Malik (cựu thành viên ban nhạc pop One Direction). Với bé gái, cái tên đẹp nhất được chọn là Sophia.

Trong danh sách còn có những cái tên khác như Jesse, Charlie, Louie, William, Freddie, George, Ali, Daniel, Riley, Zoe, Rosie, Sophie, Ivy, Phoebe, Violet, Willow, Hannah, Ellie.

Theo My 1st Years, người dân Vương quốc Anh có thể bị ảnh hưởng bởi người nổi tiếng và hoàng gia khi đặt tên cho con, đặc biệt đối với bé trai.

Những cái tên bé trai xuất hiện trong danh sách "đẹp nhất" của My 1st Years có Liam và Harry (hai cái tên cũng gắn liền với One Direction), hay Louis, William và George - cái tên gắn liền với Công tước xứ Cambridge (Hoàng tử William) và các con trai của ông (Hoàng tử Louis và Hoàng tử George).

Những tên bé gái được cho là "đẹp" ở Anh kết thúc bằng âm "ee", gồm Zoe, Rosie, Sophie, Phoebe và Ellie.

Trong khi đó, New Zealand có những quy định chặt chẽ về việc đặt tên. Ví dụ, Saint, Prince, King và Royal là những cái tên bị cấm vì giống danh xưng chính thức, dễ gây hiểu nhầm. Phụ huynh phải gửi tên định đặt lên Cơ quan Đăng ký Khai sinh, Tử vong và Hôn nhân New Zealand.

Tên của ca sĩ hoặc hoàng gia được khá nhiều cha mẹ ở Anh lựa chọn để đặt cho con. (Ảnh: Freepik).

Với các bé gái, My 1st Years nhận thấy những cái tên phổ biến có nguồn gốc từ "bụi cây" như Ivy và Willow có thể do ảnh hưởng từ tên con gái của Beyoncé - Blue Ivy - và con gái của Will Smith - Willow.

Tiến sĩ Bodo Winter cho biết: “Những cái tên được xếp hạng cao nhất, gợi lên những cảm xúc tích cực nhất khi gọi to. Nghiên cứu này được thực hiện dựa trên cơ sở ngôn ngữ học nhưng vẫn có một số hạn chế và yếu tố khác cần xem xét như trọng âm, lịch sử gia đình. Tất cả đều có thể ảnh hưởng đến ý nghĩa đằng sau tên gọi".

Bên cạnh những cái tên đẹp và ý nghĩa nhất, các nước cũng đưa quy định cấm một số cách đặt tên. Những cái tên như Adolf Hitler, JoyceLynn Aryan Nation và Heinrich Hinler Hons không còn xa lạ tại Mỹ. Ở quốc gia này, hầu như không có quy định về việc đặt tên cho trẻ. Một số tiểu bang có những hạn chế với lý do nhất định, song, nhìn chung Hiến pháp Mỹ trao cho cha mẹ mọi quyền tự chủ trong việc đặt tên, nuôi dạy con cái.