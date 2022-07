10X phượt xuyên Việt 'thời bão giá': Đi 53 ngày, tiêu gần 25 triệu

Một vài thông tin chuyến đi của Thu Hiền - Phương tiện: Xe wave - Tổng chi phí: khoảng 25 triệu - Sự cố: Bị thủng săm 1 lần và tự vá - Trải nghiệm sợ nhất: Đi đèo tối không có ai vào Tà Năng trong tiết trời mưa lạnh, đường đất ướt - Đường đi dài nhất: 400km - Chụp ảnh: Bằng Tripod hoặc nhờ người chụp Các chặng đường mà Thu Hiền đã đi trong 53 ngày: Chặng 1: Hà Nội- Hà Tĩnh Chặng 2: Hà Tĩnh - Huế Chặng 3: Huế - Đà Nẵng Chặng 4 : Đà Nẵng- Hội An Chặng 5 : Hội An- Quy Nhơn Chặng 6 : Quy Nhơn - Tuy Hoà Chặng 7 : Tuy Hoà - Đầm Môn Chặng 8 : Hiking Mũi Đôi Cực Đông Chặng 9 : Đầm Môn - Nha Trang Chặng 10 : Nha Trang - Phan Rang Chặng 11 : Phan Rang- Phan Thiết Chặng 12 : Đảo Phú Quý Chặng 13 : Phan Thiết - Vũng Tàu Chặng 14 : Vũng Tàu - TP.HCM Chặng 15 : Sài Gòn - Bến Tre Chặng 16: Bến Tre - Sóc Trăng- Đất Mũi Chặng 17: Đất Mũi - Cà Mau- Cần Thơ Chặng 18: Cần Thơ - Tịnh Biên - Châu Đốc Chặng 19: An Giang- Long An- TP.HCM Chặng 20: TP.HCM - Tà Năng ( Lâm Đồng ) Chặng 21: Hiking Tà Năng - Phan Dũng Chặng 22: Phan Dũng - Đà Lạt Chặng 23: Đà Lạt - Tà Đùng ( Đăk Nông) Chặng 24: Tà Đùng - Buôn Mê Thuột Chặng 25: Buôn Mê Thuột - Pleiku Chặng 26: Pleiku - KomTum- Ngã ba Đông Dương- Măng Đen Chặng 27: Măng Đen - K'Bang Chặng 28: Hiking Thác K50 Chặng 29: K'Bang- Hà Nội (gửi xe)