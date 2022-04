12 người chết tai nạn giao thông trong ngày đầu kỳ nghỉ 30/4

Đại tá Nguyễn Thế Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận được điều động giữ chức Giám đốc Công an Khánh Hòa. Còn Đại tá Huỳnh Tấn Hạnh, Phó Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại, được điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận.