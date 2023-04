Đây là dấu mốc quan trọng ghi nhận chặng đường 15 năm thành lập và phát triển của công ty công nghệ này.

Asian Telecom Awards là giải thưởng viễn thông danh giá bậc nhất châu Á được tổ chức từ năm 2003 nhằm ghi nhận những thành tựu và sáng kiến đột phá của các công ty hàng đầu khu vực.

Với 2 giải thưởng về sáng tạo là Cloud Initiative of the Year (Nhà cung cấp Dịch vụ Cloud sáng tạo của năm) và Infrastructure Initiative of the Year (Nhà cung cấp hạ tầng sáng tạo của năm), CMC Telecom tiếp tục khẳng định vị thế của mình khi được giới công nghệ quốc tế ghi nhận.

Từ một công ty hạ tầng viễn thông, CMC Telecom đã vươn mình mở rộng sang lĩnh vực công nghệ bằng tận dụng lợi thế hạ tầng số để tích hợp viễn thông với CNTT. Ghi dấu mốc tuổi 15, CMC Telecom đã trở thành đại diện Việt Nam duy nhất sánh vai với các công ty viễn thông công nghệ hàng đầu châu Á như Singtel, China Mobile International, Hong Kong Telecom, Telekom Malaysia, Colt Technology Services… trong lễ trao giải ngày 6/4 tại Singapore vừa qua.

Từ TOP 5 ISP có ảnh hưởng nhất

Đặt những viên gạch đầu tiên từ năm 2008, CMC Telecom là công ty hạ tầng viễn thông đầu tiên tại Việt Nam có cổ đông nước ngoài là Tập đoàn TIME dotCom (Tập đoàn Viễn thông lớn thứ hai tại Malaysia). Ngay trong giai đoạn đầu thành lập, CMC Telecom được biết đến là nhà cung cấp dịch vụ truy cập Internet băng thông rộng đầu tiên ứng dụng công nghệ GPON cho doanh nghiệp Việt.

Không chỉ cung cấp các mảng dịch vụ cơ bản như kênh truyền internet, CMC Telecom còn trở thành doanh nghiệp hạ tầng viễn thông đầu tiên tích hợp các dịch vụ giá trị gia tăng như tổng đài ảo, SMS brandname, thoại, điện toán đám mây… vào dịch vụ CNTT có giá trị cao trên nền tảng Internet thông qua mô hình một cửa (One-Stop-Shop).

Sau 9 năm chinh phục thị trường, năm 2017, CMC Telecom được vinh danh là một trong 5 ISP (Internet services provider - nhà cung cấp dịch vụ mạng) có ảnh hưởng nhất tới sự phát triển của Internet Việt Nam trong một thập kỷ (2007 - 2017).

Đến nhà cung cấp dịch vụ hội tụ CSP hàng đầu Việt Nam

Năm 2017, CMC Telecom đã tuyên bố dịch chuyển từ một nhà cung cấp ISP sang CSP (Converged services provider) - nhà cung cấp dịch vụ hội tụ nhằm đem lại giải pháp tổng thể cho doanh nghiệp từ hạ tầng đến giải pháp chuyển đổi số.

Tại Việt Nam, CMC Telecom đang khẳng định vị thế trên thị trường nội địa và hướng tới thị trường khu vực, quốc tế thông qua những hoạt động kinh doanh chủ lực như: Dịch vụ Kênh truyền Internet; Trung tâm dữ liệu; Cloud; Managed services; Security. Doanh nghiệp này đang được biết đến như một đối tác tin cậy và uy tín trong các dự án công nghệ cao của các doanh nghiệp lớn trong nước và quốc tế thuộc nhiều nhóm ngành như tài chính - ngân hàng - bảo hiểm, thương mại điện tử, sản xuất, bán lẻ, logistic, giáo dục...

Không chỉ mang doanh nghiệp Việt đến gần hơn với thế giới thông qua các kết nối, hạ tầng viễn thông - CNTT hiện đại, CMC Telecom cũng kết nối các doanh nghiệp quốc tế đến Việt Nam khi là đối tác cấp cao cung cấp dịch vụ của các “ông lớn” công nghệ trên thế giới như AWS, Google, Microsoft, Oracle, IBM, Akamai...

Với "khát vọng số" kiến tạo Việt Nam trở thành Digital Hub khu vực

Mang tham vọng đưa Việt Nam trở thành điểm kết nối hàng đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương, CMC Telecom đã cùng TIME dotCom đầu tư xây dựng tuyến đường trục xuyên Đông Nam Á đi qua các quốc gia Malaysia, Singapore, Thailand, Cambodia và Việt Nam.

Bên cạnh đó, CMC Telecom đã đầu tư xây dựng hệ sinh thái Data Center (DC) hiện đại để đồng bộ, hoàn thiện hạ tầng số quốc gia, hướng tới mục tiêu Việt Nam trở thành trung tâm lưu trữ và xử lý dữ liệu của khu vực và quốc tế. Đây là trung tâm dữ liệu thế hệ mới đầu tiên ở Việt Nam có chứng chỉ PCI DSS, TVRA và chứng chỉ Uptime Tier III cho cả thiết kế và xây dựng. CMC DC Tân Thuận sẽ gia tăng tính bảo mật, đảm bảo an toàn cho việc tiếp nhận, trung chuyển, kết nối, lưu trữ và xử lý dữ liệu với lưu lượng khổng lồ theo những tiêu chuẩn quốc tế.

Việc chủ động xây dựng nền tảng điện toán đám mây Make-in-Vietnam như CMC Cloud cũng khẳng định quyết tâm kéo dữ liệu về lưu trữ tại “đám mây” Việt của doanh nghiệp này. Dịch vụ này cho phép khách hàng có thể quản trị đồng thời CMC Cloud và các cloud quốc tế trên một cổng (portal) vận hành duy nhất. Được biết, CMC Cloud được xây dựng từ 2017 và là dịch vụ Cloud đầu tiên kết nối trực tiếp tới các Cloud hàng đầu thế giới là AWS, Google, Microsoft.

Đại diện CMC Telecom khẳng định: "Tiếp nối chặng đường 15 năm, CMC Telecom sẽ tiếp tục triển khai nhiều chiến lược quan trọng, trong đó lấy công nghệ làm trụ cột, kiến tạo thêm các sản phẩm, dịch vụ viễn thông - CNTT đa dạng để tối ưu hơn nữa lộ trình chuyển đổi số cho khách hàng”.

