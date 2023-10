Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, sau 16 ngày trốn khỏi trại tạm giam, bị can Bùi Văn Tuấn (SN 1991, ở huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) đã bị bắt giữ.

Bị can Bùi Văn Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh CACC.

Trước đó, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết đã khởi tố vụ án, ra quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can Bùi Văn Tuấn (SN 1991, trú tại xã Thanh Hối, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình).

Bị can Bùi Văn Tuấn bị tạm giam tại Trại giam Công an tỉnh Hòa Bình để phục vụ công tác điều tra, xử lý về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Một lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, ngày 8/10, sau khi Bùi Văn Tuấn bỏ trốn khỏi trại tạm giam, lực lượng công an đã tỏa đi khắp nơi để truy bắt bằng được bị can này.

Để bắt được Bùi Văn Tuấn, lực lượng công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi trốn khỏi nơi giam giữ và phát lệnh truy nã đặc biệt, khẩn trương truy bắt đối tượng này.

Quá trình truy bắt, cơ quan công an đã lập nhiều tổ công tác chia làm các mũi để trinh sát, xác minh nơi ẩn nấp, lẩn trốn của đối tượng.

Công an cũng xác định, Bùi Văn Tuấn có mối quan hệ xã hội phức tạp, từng làm ăn sinh sống, học tập ở nhiều địa bàn nên các mũi trinh sát phải lần theo từng dấu vết, những nơi nghi phạm có thể lẩn trốn.

Lực lượng Công an đã tìm đến Sơn Tây (Hà Nội), nơi đối tượng từng đóng quân trong thời gian tại ngũ, nhưng nơi đây cũng không thấy tung tích. Sau đó, các trinh sát cũng "xới tung" những nơi Tuấn từng ở, từng đến, từng làm việc ở Hưng Yên, Bắc Ninh, Thái Bình, Hải Dương, nhưng cũng không có kết quả.

Đến khoảng 20h ngày 23/10 (sau 16 ngày lẩn trốn), công an xác định Bùi Văn Tuấn xuất hiện tại huyện Tân Lạc, Hòa Bình. Nắm rõ chính xác đối tượng đang trong nhà bố mẹ đẻ, các mũi trinh sát khép kín vòng vây. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an bao vây xung quanh nhà.

Khi công an ập vào nhà, Bùi Văn Tuấn đã thủ sẵn balo và cùng với số tiền 1,5 triệu đồng mà mẹ chuẩn bị cho hành trình bỏ trốn tiếp theo. Khi bị bắt, Bùi Văn Tuấn khai nhận, lợi dụng sơ hở của trại giam đã trèo tường trốn trại.

Quá trình lẩn trốn, Tuấn di chuyển nhiều nơi và không dùng điện thoại để liên lạc với bất kỳ ai. Người này cũng khai trở về nhà với mục đích để nhận đồ tiếp tế của gia đình rồi bỏ trốn sang Lào.

Tuấn cũng khai, động cơ bỏ trốn khỏi nơi giam giữ là do lo sợ sẽ nhận mức án cao với các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, Tuấn đã thực hiện hành vi làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1,4 tỷ đồng của người khác và thực hiện hành vi làm giả giấy đăng ký ô tô để qua mặt cơ quan chức năng.

Công an tỉnh Hòa Bình nhận định, việc bắt giữ Bùi Văn Tuấn trong quá trình người này chuẩn bị lẩn trốn là một nỗ lực rất lớn. Đối tượng là người có kinh nghiệm hoạt động trong vùng rừng núi, có khả năng tự sinh tồn trong điều kiện khó khăn rất tốt.

Trong quá trình bỏ trốn, Tuấn chỉ đi bộ chứ không có đi các phương tiện khác. Nếu để Tuấn thoát khỏi vòng vây, trốn vào các vùng rừng núi cao hoang vu của Tân Lạc, Mai Châu, đối tượng sẽ dễ dàng tẩu thoát sang Lào.