2 bộ xương khô bí ẩn giữa rừng giáp ranh: Phát hiện hiện vật mang tính tâm linh

Ngày 24/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai phối hợp lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ nguyên nhân tử vong, truy tìm thông tin về 2 thi thể được phát hiện trong cánh rừng giáp ranh giữa xã Hiếu (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) và xã Đăk Rong (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai).

Hiện trường nơi phát hiện 2 bộ xương khô.

Hai thi thể đã bị phân hủy hoàn toàn, chỉ còn bộ xương khô, quần áo mục nát. Qua xác minh ban đầu, thi thể dưới đất là nam, thi thể trên võng chưa rõ giới tính. Lực lượng chức năng phát hiện nhiều vật dụng như vali, ba lô, quẹt lửa, dao, nồi và một số tư trang cá nhân.

Cơ quan chức năng còn phát hiện một số hiện vật mang tính tâm linh là tượng thần tài màu đỏ và tượng tỳ hưu màu xanh ngọc được đặt cố định trên nền đất cao.

Thông tin ban đầu từ một cán bộ công an xã Hiếu, quanh khu vực phát hiện thi thể có một đống lửa đã tàn và xoong nồi nấu ăn. Hiện trường còn gọn gàng, không lộn xộn. "Nguyên nhân cụ thể phải do lực lượng chức năng của tỉnh Gia Lai khám nghiệm, kết luận mới chính xác", cán bộ công an xã nói.

Trong khi đó, đại diện lãnh đạo Công an huyện Kbang cho biết, đơn vị đang phối hợp Công an tỉnh Gia Lai điều tra vụ việc. Hai thi thể được phát hiện ở giữa rừng, không có giấy tờ nên vẫn chưa xác định được danh tính. Nhiều khả năng họ là người từ nơi khác đến vì thời gian qua, cơ quan chức năng địa phương không tiếp nhận bất cứ tin báo mất tích nào trên địa bàn.

Hiện vật mang tính tâm linh phát hiện tại hiện trường.

Trước đó, để có thể tới hiện trường, từ Đông Trường Sơn đi tới cửa rừng, lực lượng chức năng phải bỏ lại xe và đi bộ thêm 30 phút, gần 2km. Đường rừng gập ghềnh, hiểm trở, khu vực này đa số là rừng già, ẩm ướt nên rất khó để lực lượng chức năng tiếp cận.

Hôm 22/8, trong khi đi hái măng tại khu vực rừng thuộc xã Đak Rong (huyện Kbang), giáp ranh với xã Hiếu, người dân phát hiện 2 thi thể đã phân hủy hoàn toàn, chỉ còn trơ bộ xương khô.

Quần áo trên người những thi thể này đã mục nát và chưa xác định được giới tính. Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nạn nhân chết khoảng 7 đến 8 tháng.

Bàn giao 2 bộ xương khô giữa rừng cho chính quyền lo hậu sự Ông Lê Văn Quang, Chủ tịch UBND xã Đắk Rong (huyện Kbang, Gia Lai), cho biết, chiều tối 24/8. Hai bộ xương tại khu vực rừng giáp ranh giữa xã Hiếu (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) và xã Đăk Rong, sẽ được chôn cất tại nghĩa trang huyện Kbang (đặt tại thị trấn Kbang). Dự kiến, việc này sẽ hoàn thành trong tối nay. Xã cũng đã thuê các đội mai táng và các dịch vụ kèm theo. Ông Quang cho biết, các vật dụng khác đã được cơ quan chức năng đưa đi. Do cơ quan chức năng đang điều tra, địa phương chưa được thông tin cụ thể về vụ việc.

