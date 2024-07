Ngày 6/7, Công an phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ, Hà Nội) cho biết vừa cùng một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn kịp thời phát hiện, ngăn chặn vụ việc khách hàng bị lừa chuyển 100 triệu đồng.

Cơ quan công an phối hợp với ngân hàng trả lại tiền cho bà C. Ảnh: Công an phường Thụy Khuê

Cụ thể, vào sáng 5/7, bà Đ.T.C. (SN 1950, ở phường Thụy Khuê) mang 100 triệu đồng đến một chi nhánh ngân hàng trên đường Thụy Khuê, đề nghị chuyển tiền vào tài khoản doanh nghiệp mở tại ngân hàng X.

Trong quá trình giao tiếp với bà C., nhân viên hỗ trợ khách hàng nhận thấy bà có tâm lý lo lắng, vội vàng. Khi nhân viên ngân hàng hỏi thông tin người nhận, bà trả lời là chuyển tiền cho con, tuy nhiên lại không có số điện thoại mà liên lạc qua Zalo.

Nghi ngờ bà C. bị lừa đảo, nhân viên ngân hàng tạm thời dừng giao dịch, đồng thời trình báo sự việc cho Công an phường Thụy Khuê để xác minh, làm rõ.

Sau đó, Công an phường Thụy Khuê đã nhanh chóng liên hệ với bà C. và gia đình để làm việc.

Quá trình xác minh, Công an phường xác định bà C. bị đối tượng xấu lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản nên đưa bà cùng gia đình đến ngân hàng để làm thủ tục nhận lại số tiền trên.

Nhận lại 100 triệu đồng, bà C. cùng gia đình rất vui mừng, gửi lời cảm ơn Công an phường Thụy Khuê và chi nhánh ngân hàng đã giúp đỡ để bà C. không bị kẻ gian lợi dụng lừa đảo.

Qua sự việc nêu trên, Công an quận Tây Hồ khuyến cáo, người dân nên cài đặt tính năng bảo mật cho tài khoản Zalo và các mạng xã hội khác.

Cẩn thận khi nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi từ những người lạ yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền.

Người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo tinh vi qua mạng xã hội; không bao giờ cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai. Khi nghi ngờ bị lừa đảo, hãy liên hệ ngay với cơ quan công an để được hỗ trợ.