UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có công văn chỉ đạo Sở Y tế cùng các cơ quan chức năng liên quan làm rõ 2 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm do ăn so biển tại một quán ăn trên địa bàn TP Bà Rịa.

Theo báo cáo ban đầu, vào tối 9/12, ông N.Q.L. và D.N.C. (cùng 46 tuổi, trú xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đến ăn tối tại quán ốc K. trên đường Điện Biên Phủ, phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa.

Các món ăn bao gồm sò dương, sò huyết, bào ngư, sam nướng, bò cuộn kim châm, tôm sốt thái.

Đến khuya cùng ngày, ông L. có các triệu chứng như tê buốt răng miệng, chóng mặt và được đưa vào Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu.

Sau đó, ông này lên cơn co giật mạnh, được chuyển sang Khoa hồi sức tích cực và chống độc. Còn trường hợp ông C. cũng nhập viện nhưng chỉ bị đau bụng, nôn ói.

Cả hai người này đều được chẩn đoán ngộ độc do ăn nhầm con so biển với sam biển. Hiện ông L. đã qua cơn nguy kịch, đang truyền than hoạt tính.

Con sam và con so biển. Ảnh Cục An toàn thực phẩm

Theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), có nhiều người do chưa phân biệt được con so và con sam biển nên đã sử dụng nhầm dẫn đến ngộ độc, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng vì trong con so biển có chứa chất tetrodotoxin cực độc.

So biển (tên khoa học là Carcinoscorpius rotunicauda) có hình dáng rất giống con sam. Tuy gần giống hệt con sam nhưng nhỏ hơn và chỉ đi một mình, khác với loài sam là luôn luôn đi đôi.