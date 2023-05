Chiều 28/5, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, đã di lý 2 đối tượng trốn truy nã từ Bà Rịa - Vũng Tàu về Bắc Kạn để phục vụ công tác điều tra.

Hai đối tượng vừa bị cơ quan công an bắt. Ảnh: CACC

Công an xác định, Đặng Văn Sếnh (SN 1995) và Triệu Văn Lìn (SN 1996), cùng trú tại xã Xuân La, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn bị Công an huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn và Công an huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng truy nã về tội "Trộm cắp tài sản", vụ việc xảy ra vào cuối năm 2016 đầu năm 2017.

Mới đây, qua công tác nghiệp vụ công an phát hiện 2 đối tượng có mặt tại địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu nên tiến hành xác minh, bắt giữ.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận vừa từ Campuchia về Vũng Tàu du lịch thì bị bắt giữ.

Sếnh và Lìn là 2 trong 7 đối tượng đã gây ra 46 vụ trộm cắp tài sản tại các huyện Pác Nặm, Ba Bể (Bắc Kạn), Nguyên Bình, Bảo Lạc, Thông Nông (Cao Bằng) với tổng số 48 xe máy.

Chuyên án “Trộm cắp tài sản” được Công an huyện Pác Nặm xác lập và phá án vào đầu năm 2017. Ngay khi biết các đối tượng trong nhóm bị bắt, Sếnh và Lìn đã bỏ trốn khỏi địa phương rồi sang Trung Quốc và Campuchia.

Trong hơn 6 năm qua, 2 đối tượng vẫn trở về thăm người thân và du lịch trong nước nhưng không ra đầu thú.

Triệu Văn Lìn thừa nhận, do không có giấy tờ tuỳ thân nên khi di chuyển từ Trung Quốc và Campuchia về Việt Nam, chúng đều thông qua các đường tiểu ngạch.

Đặc biệt tại Campuchia, cả hai cùng làm việc cho một công ty game và thành thạo về công nghệ thông tin nên dễ dàng che giấu nhân thân, lịch trình di chuyển, vì vậy rất khó khăn cho công tác điều tra.

Hiện hai đối tượng đã được bàn giao cho Công an huyện Pác Nặm để giải quyết theo thẩm quyền.