Tại sự kiện ra mắt mạng lưới hợp tác môi giới bất động sản công nghệ OneHousing và nền tảng công nghệ phục vụ giao dịch bất động sản (27/10), ông Nguyễn Lê Thanh, Giám đốc công nghệ kỹ sư phần mềm của OneHousing cho biết, đơn vị đang sở hữu kho dữ liệu khoảng 2 triệu bất động sản, có khoảng 80-90 thông tin về mỗi bất động sản được thu thập để công bố công khai trên nền tảng OneHousing, giúp người mua, người bán và đội ngũ tư vấn bất động sản nắm rõ được sản phẩm bất động sản trước khi giao dịch.

Thông tin về 2 triệu bất động sản trên cả nước được đơn vị thu thập, công bố thông tin trong 10 năm qua, thuộc hơn 1.120 dự án, trong đó khoảng 1,35 triệu bất động sản đã được xác thực, và khoảng 1 triệu bất động sản đã được định giá.

Các thông tin bao gồm vị trí, diện tích, biến động giá, hướng nhà, số phòng ngủ, tiên ích hạ tầng, tình trạng pháp lý, lịch sử giao dịch… sẽ giúp người có nhu cầu mua nhà đưa ra quyết định phù hợp.

Kho dữ liệu khoảng 2 triệu bất động sản với mạng lưới hợp tác môi giới bất động sản công nghệ vừa được giới thiệu. (Ảnh: Hồng Khanh)

OneHousing cho biết sẽ hợp tác với trên 1.000 môi giới trong năm 2023 và tiến tới mở rộng mạng lưới tới 10.000 môi giới vào năm 2024.

Trước thực trạng bất đối xứng thông tin giữa người mua và bán đang tồn tại hiện nay, ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho rằng, thị trường càng cạnh tranh cao hơn, khách hàng khắt khe hơn thì các môi giới càng phải thay đổi để chuyên nghiệp hơn. Đặc biệt cần ứng dụng công cụ công nghệ trong quản trị các hoạt động hành nghề, quản trị dữ liệu thông tin, nâng cao trải nghiệm khách hàng.

“Công nghệ sẽ là yếu tố then chốt để tạo ra sự thành công của người làm nghề môi giới bất động sản trong thời gian tới” – ông Đính nói.

Ông Trần Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thị trường & Am hiểu khách hàng One Mount Real Estate cho hay, theo số liệu từ Trung tâm Nghiên cứu thị trường & Am hiểu khách hàng, tại Hà Nội, trong quý III/2023, lượng tiêu thụ và nguồn cung đã tăng 100% và 50% so với quý II.

Theo khảo sát của doanh nghiệp trên 1.400 khách hàng, trong giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 10/2023, 63% có nhu cầu mua bất động sản. Trong đó 72% dự định mua ngay trong 2 năm tới. Chung cư, đất nền và nhà đất thổ cư đang là các phân khúc mà phần lớn các khách hàng có nhu cầu bất động sản thời điểm này quan tâm.

“Phân khúc chung cư, căn hộ để bán tại Hà Nội đã có những chỉ dấu phục hồi khá là rõ ràng so với các phân khúc khác trên thị trường. Do đây là phân khúc sản phẩm luôn có nhu cầu cao và giá trị sản phẩm phù hợp với phần lớn người dân” – ông Tiến nói.

Môi giới khoe chốt loạt giao dịch, bất động sản Đà Nẵng sắp ấm trở lại? Không còn cảnh ồ ạt rao bán sụp hầm, thị trường bất động sản ở Đà Nẵng đã bắt đầu rục rịch trở lại.