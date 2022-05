3 cách để hóa đơn tiền điện không tăng “đột biến” trong những ngày nắng nóng

Thông thường vào những tháng hè, hóa đơn tiền điện sẽ tăng cao. Tuy nhiên, nếu biết cách sử dụng điện hợp lý thì bạn sẽ không phải chi trả nhiều tiền điện trong mùa nắng nóng.

Thấy tin nhắn báo tiền điện phải trả trong tháng 5, chị Nguyễn Hoàng Anh (ở Cầu Giấy, Hà Nội) khá sốt ruột vì tăng cao so với những tháng trước. Xem tin xong, ngồi suy nghĩ lại, chị Hoàng Anh nghĩ rằng hóa đơn tiền điện tăng cao là do trước đó, nhiều hôm các con chị bật điều hòa cả đêm ở 2 phòng ngủ, dù trời chưa nóng lắm.

Thực tế, không ít gia đình có hóa đơn tiện điện trong tháng 5 tăng hơn so với mấy tháng trước. Lí do là các hộ dân này sử dụng điều hòa, quạt… khi thời tiết nóng lên. Theo các chuyên gia, để tiết kiệm điện trong gia đình, bạn nên làm theo các cách sau:

Lựa chọn thiết bị tiết kiệm điện

Các thiết bị điện, thế hệ càng mới khả năng tiết kiệm điện càng cao. Khi chọn lựa thiết bị điện quay (bơm nước, quạt điện, máy giặt...), bạn nên chọn động cơ có nhiều nấc tốc độ hoặc có biến tần đi kèm để tiết kiệm điện. Với bóng đèn, bạn nên sử dụng đèn tuýp gầy và compact thay cho bóng đèn tròn vì bóng đèn tròn tiêu thụ điện gấp 3-4 lần.

Lựa chọn thiết bị tiết kiệm điện sẽ giúp hạn chế tiền điện.

Lắp đặt thiết bị hợp lý, khoa học

Biện pháp này cũng góp phần tiết kiệm điện rất lớn. Ví dụ: Máy bơm đặt ở vị trí thích hợp sẽ giúp bể nước của bạn nhanh đầy hơn. Trong nhà nên quét vôi hoặc sơn tường màu sáng, tận dụng ánh sáng tự nhiên để tiết kiệm một phần ánh sáng điện.

Điều chỉnh thói quen sử dụng đồ điện trong gia đình

Tủ lạnh: Hạn chế mở tủ để đỡ tốn điện. Nhiệt độ bên trong tủ lạnh nên để ở chế độ từ 3 – 6 độ C. Với chế độ đông lạnh thì để -15 độ C đến -18 độ C. Cứ lạnh hơn 10 độ C là tốn thêm 25% điện năng. Bạn cũng nên thường xuyên kiểm tra gioăng cao su, nếu bị hở thì bộ phận nén khí của tủ lạnh sẽ phải làm việc nhiều nên rất tốn điện.

Hạn chế mở tủ lạnh để đỡ tốn điện.

Máy điều hòa nhiệt độ: Hãy để nhiệt độ ở mức trên 20 độ C. Cứ cao hơn 10 độ C là bạn đã tiết kiệm được 10% điện năng. Nếu bạn thường xuyên lau chùi bộ phận lọc thì sẽ tiết kiệm được từ 5 đến 7% điện năng. Nếu đặt máy xa tường bạn sẽ tiết kiệm 20 - 25% điện năng. Nên tắt máy điều hòa nếu bạn vắng nhà 1 giờ trở lên.

Quạt: Nên cho quạt chạy ở tốc độ thích hợp để tiết kiệm điện vì quạt càng chạy nhanh càng tốn điện. Nhớ rút phích cắm điều khiển từ xa ở quạt sau mỗi lần sử dụng.

Máy tính: Màn hình máy tính có độ sáng càng cao, màu càng đậm thì càng tốn điện. Nên tắt máy tính nếu như bạn không có ý định dùng trong vòng 15 phút. Hãy chọn chế độ tiết kiệm điện năng trong máy tính (Screen Save) để vừa bảo vệ được máy, vừa giảm được khoảng 55% lượng điện năng tiêu thụ trong thời gian tạm dừng sử dụng máy.

Bàn là: Không nên dùng bàn là trong phòng có bật máy điều hòa nhiệt độ hoặc khi quần áo còn ướt. Lau sạch bề mặt kim loại của bàn là sẽ giúp bàn là hoạt động có hiệu quả hơn. Sau khi tắt điện, bạn còn có thể là được 2 bộ quần áo nữa vì nhiệt của bàn là giảm chậm.

Máy giặt: Chỉ nên dùng máy giặt khi có đủ lượng quần áo để giặt và chỉ dùng chế độ giặt nước nóng khi thật cần thiết.

Lò vi sóng: Không bật lò vi sóng trong phòng có điều hòa nhiệt độ, không đặt gần các đồ điện khác để khỏi ảnh hưởng đến chức năng hoạt động của các đồ điện này.

Ti vi: Không nên để màn hình ở chế độ sáng quá để đỡ tốn điện. Không nên tắt ti vi bằng điều khiển từ xa mà nên tắt bằng cách ấn nút ở máy. Không xem ti vi khi đang nối với đầu video. Nên chọn kích cỡ ti vi phù hợp với diện tích nhà bạn vì ti vi càng to càng tốn điện.

