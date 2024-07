Công an quận 11 hôm nay cho biết đang củng cố hồ sơ để bàn giao nghi can Vũ Hoài Nam (23 tuổi) cho Cơ quan CSĐT Công an TPHCM để điều tra, xử lý về hành vi “Giết người”.

Nạn nhân bị sát hại là ông Vũ Quý L. (69 tuổi) - bác ruột của Nam.

Nghi can Vũ Hoài Nam khi bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Trước đó, 20h30 tối 14/7, Công an phường 10, quận 11 nhận được tin báo từ ông Vũ Quý V. (69 tuổi) về việc có vụ chết người chưa rõ nguyên nhân xảy ra tại nhà của ông trên đường Xóm Đất. Các lực lượng nghiệp vụ nhanh chóng có mặt để phong toả hiện trường, điều tra sự việc.

Công an ghi nhận người tử vong là ông Vũ Quý L. - anh ruột ông V. Ông L. được phát hiện nằm tử vong tại khu vực cầu thang, trên đỉnh đầu có vết rách da, chảy máu và hai tay có dấu vết bầm, rách da… Cơ quan chức năng xác định có tác động của ngoại lực gây ra cái chết của ông.

Người bị tình nghi là Vũ Hoài Nam - cháu của ông L. và là con của ông V., nhưng Nam đã bỏ trốn.

Xe gắn máy mà nghi can Nam sử dụng khi bỏ trốn. Ảnh: CACC

Công an quận 11 đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự và các phòng nghiệp vụ khác của Công an TPHCM, khoanh vùng được nghi can Nam lẩn trốn ở quận 5. Khi rà soát nhiều khách sạn, nhà hàng và chung cư, công an phát hiện được tung tích xe gắn máy của Nam, mang BKS 59G1-531…, đang được gửi tại bãi xe của chung cư Phan Văn Trị, phường 2, quận 5.

Qua trích xuất camera cùng nhiều biện pháp nghiệp vụ khác, cơ quan chức năng đã xác định Nam đang lẩn trốn trong một căn hộ của chung cư nói trên. Lực lượng công an bí mật bao vây, ập vào căn hộ và đã bắt giữ được Nam.

Bước đầu, Nam đã thừa nhận hành vi phạm tội. Nam khai do xin tiền mà bác ruột không cho nên bực tức, dùng một đoạn cây gỗ đánh vào đầu khiến ông L. bất tỉnh. Sau đó, Nam bỏ đi khỏi nhà. Khi nghe cha ruột báo tin bác đã qua đời, Nam quyết định bỏ trốn.

Tuy nhiên, chỉ sau 3 giờ gây án, Nam đã bị bắt giữ.