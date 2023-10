Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam (VFUA) ra đời với sứ mệnh thúc đẩy việc truyền bá các mục tiêu, chương trình hoạt động của UNESCO, thông tin kiến thức về khoa học, giáo dục, văn hoá và thông tin truyền thông, là những lĩnh vực hoạt động chuyên môn của UNESCO, thông qua đó góp phần nâng cao dân trí, phát triển đất nước, tăng cường hữu nghị và hợp tác giữa các dân tộc, các quốc gia, bảo vệ hoà bình và an ninh thế giới. 30 năm qua, Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam đã vinh dự được Đảng, Nhà nước khen thưởng với nhiều phần thưởng cao quý: 1 Huân chương Lao động hạng Nhất, 1 Huân chương Lao động hạng Nhì, 2 Huân chương Lao động hạng Ba và nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ trưởng các Bộ, ban ngành, nhiều tỉnh thành. Trên trường quốc tế, tuy ra đời muộn hơn so với nhiều nước, Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam được đánh giá là một trong những tổ chức tiêu biểu hoạt động đồng đều, đa dạng và hiệu quả nhất mạng lưới khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Việt Nam là một trong số rất ít các quốc gia phát triển đầy đủ các mô hình câu lạc bộ, trung tâm và cả Hội UNESCO. Cũng rất hiếm các Hiệp hội UNESCO quốc gia trên thế giới phát triển phong trào ở trên cả 4 lĩnh vực chuyên môn thuộc thẩm quyền của UNESCO. Do đó hoạt động của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam có thể coi là điểm sáng trong mạng lưới phong trào UNESCO thế giới khi phát triển cân đối và hài hòa trên cả 4 lĩnh vực Văn hóa - Khoa học - Giáo dục - Thông tin và Truyền thông. Ngay sau ngày thành lập, Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên chính thức của mạng lưới khu vực châu Á - Thái Bình Dương và mạng thế giới. Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam đã tạo được tín nhiệm cao và được đề cử vào các vị trí quan trọng của mạng lưới khu vực và thế giới. Phát huy giá trị các danh hiệu UNESCO phục vụ phát triển bền vững tại Việt Nam Ngày 3/7, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam và UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp tổ chức hội nghị quốc tế 'Phát huy giá trị các danh hiệu UNESCO phục vụ phát triển bền vững tại Việt Nam'.