Tiết mục trình diễn ánh sáng bằng drone nằm trong chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2024 - Get on Hanoi 2024" và công bố Quyết định công nhận Khu du lịch Nhật Tân với chủ đề "Get on Hanoi 2024 - Sắc hương Tây Hồ".

Sự kiện diễn ra trong hai ngày 9 và 10/3 tại không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ (phố đi bộ Trịnh Công Sơn) 612 Lạc Long Quân, quận Tây Hồ. Đây là dịp để ngành du lịch Thủ đô tiếp tục truyền thông, quảng bá hình ảnh điểm đến Hà Nội “An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn”.

Trước đó, vào 23h30 vào đêm Giao thừa đón năm mới Giáp Thìn, Lễ hội Ánh sáng nghệ thuật Hà Nội - Rực rỡ Thăng Long cũng đã diễn ra tại khu vực ngã ba Văn Cao - Nguyễn Đình Thi nhưng với số lượng drone nhiều hơn (2024 chiếc).

Hình ảnh hoa sen bách diệp, loài hoa đặc trưng của Việt Nam.

Hoa đào, biểu tượng của làng đào Nhật Tân nổi tiếng của Thủ đô.

Hình ảnh mặt trời mọc sau những lớp mây.

Hình ảnh cây cầu Nhật Tân chưa gây ấn tượng đối với khán giả khi lần này chỉ có vài trăm chiếc drone bay trên bầu trời.

Ngoài các hình tượng, những chiếc drone còn viết nhiều dòng chữ khẩu hiệu biểu tượng Hà Nội và mang ý nghĩa của sự kiện "Du lịch Hà Nội chào 2024".

Đây cũng là chương trình nghệ thuật kết hợp yếu tố sử thi và biểu diễn hiện đại, mang đến câu chuyện về Hà Nội tinh hoa và phát triển, với sự tham gia của gần 50 diễn viên chuyên nghiệp và 150 người dân Nhật Tân.

Mặc dù màn trình diễn ánh sáng hình thức này đến nay không còn mới lạ, nhưng vẫn thu hút hàng nghìn người đổ về các ngả đường xung quanh phố đi bộ Trịnh Công Sơn như Lạc Long Quân, cổng Công viên Hồ Tây, phố Nhật Chiêu...