Cục thuế tỉnh Bình Dương vừa công khai danh sách 365 cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nợ thuế với số tiền hơn 1.408 tỷ đồng. Số liệu được cập nhật đến hết tháng 10 năm nay.

Đứng đầu danh sách này là Công ty cổ phần đầu tư xây dựng công nghiệp Nam Kim với số tiền nợ thuế gần 137 tỷ đồng. Ngoài ra, trong danh sách còn không ít doanh nghiệp hoạt động kinh doanh ở lĩnh vực bất động sản (BĐS).

Trong đó, thuộc nhóm doanh nghiệp nợ thuế trên 100 tỷ đồng có 2 doanh nghiệp BĐS là Công ty TNHH xây dựng BĐS Hưng Phát (125 tỷ đồng) và Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh BĐS Hà An (120,5 tỷ đồng).

Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh BĐS Hà An là công ty con của Đất Xanh Group với tỷ lệ sở hữu 100%. Bên cạnh Gem Sky World (tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), doanh nghiệp này còn được biết đến là chủ đầu tư dự án chung cư Opal Boulevard (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) và chung cư Opal Skyline (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Chung cư Opal Boulevard do Công ty Hà An làm chủ đầu tư. Ảnh: DXG

Trong nhóm nợ thuế từ 40-100 tỷ đồng có Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Thuận Lợi (92 tỷ đồng), Công ty TNHH DCT Partners Việt Nam (69 tỷ đồng) - chủ đầu tư dự án Charm City với quy mô 5,2ha tại TP Dĩ An, Công ty cổ phần BĐS Thuận An (42 tỷ đồng) - chủ đầu tư dự án Khu căn hộ công viên cây xanh An Der Son, TP Thuận An.

Nhóm doanh nghiệp nợ thuế dưới 20 tỷ đồng có Công ty TNHH đầu tư kinh doanh BĐS Tân Phước Vĩnh (17,6 tỷ đồng), Công ty TNHH MTV BĐS Trung Quân (11,8 tỷ đồng)…