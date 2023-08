Ngày 3/8, theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, các bác sĩ tại đây vừa can thiệp nút phình mạch não bằng coil cho nam bệnh nhân 37 tuổi bị xuất huyết não do vỡ túi phình động mạch.

Bệnh nhân N.V.T (37 tuổi, trú tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) vào cấp cứu vì đau đầu dữ dội. Trước đó 3 ngày, anh T. bị chóng mặt, đau đầu âm ỉ, buồn nôn. Khi triệu chứng nặng hơn, anh T. được gia đình đưa vào bệnh viện. Anh T. có tiền sử khỏe mạnh, không có bệnh lý tim mạch, tăng huyết áp.

Tại đây, bác sĩ chỉ định chụp cắt lớp vi tính cho thấy hình ảnh xuất huyết dưới nhện do vỡ túi phình động mạch cảnh trong trái. Bệnh viện đã hội chẩn nhiều chuyên khoa và quyết định can thiệp nút mạch cầm máu khối phình bị vỡ nhằm ổn định tình trạng xuất huyết và tránh nguy cơ tái xuất huyết. Sau can thiệp, anh T. tỉnh, không yếu liệt tay chân, còn đau đầu, nói chuyện và vận động nhẹ nhàng.

Bệnh nhân T. sau khi can thiệp đã không còn hiện tượng yếu liệt. Ảnh: BVCC.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Ngô Quang Chức, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, cho biết, trong 2 tháng qua, khoa đã can thiệp nút mạch cấp cứu cho khoảng 20 bệnh nhân đột quỵ não, đặc biệt có nhiều trường hợp khá trẻ như anh T.

Theo bác sĩ Chức, bệnh nhân T. đến viện khi có dấu hiệu khởi phát ba ngày, mất thời gian vàng điều trị đột quỵ nên sau can thiệp nút mạch, bệnh nhân còn đau đầu do di chứng của xuất huyết não. Anh T. cần tiếp tục theo dõi, điều trị để vùng não tổn thương ổn định trở lại.

Cách đây không lâu, bệnh viện này cũng tiếp nhận nữ bệnh nhân 16 tuổi vào viện trong tình trạng đau đầu, chóng mặt, chụp cắt lớp phát hiện xuất huyết não thất do vỡ dị dạng mạch máu não (AVM) đã được chuyển tuyến theo dõi điều trị.

Trước đây, đột quỵ thường gặp ở những người từ 50 tuổi trở lên nhưng hiện nay số lượng bệnh nhân trẻ ngày càng gia tăng. Theo thống kê của Hội Đột quỵ Thế giới, năm 2022, hơn 16% người bị đột quỵ từ 15 tới 49 tuổi (trên tổng số 12,2 triệu ca đột quỵ não mới). Tỷ lệ đột quỵ ở người trẻ tuổi trung bình tăng khoảng 2% mỗi năm, trong đó số nam giới cao gấp 4 lần nữ giới.

Bác sĩ Chức cho biết, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh trung bình mỗi năm tiếp nhận khoảng 100 ca đột quỵ não và số ca mắc có xu hướng tăng. Trong đó, bệnh nhân ở độ tuổi thanh thiếu niên và trung niên ngày càng nhiều, chiếm khoảng 30% tổng số ca đột quỵ.

Bác sĩ khuyến cáo, khi bạn đột ngột có những dấu hiệu như: méo miệng, yếu liệt tay chân, nói khó hoặc không nói được, mắt nhìn mờ, đau đầu, chóng mặt… người bệnh cần được đưa ngay đến cơ sở y tế có đủ phương tiện chẩn đoán, cấp cứu đột quỵ càng sớm càng tốt, bởi thời gian là tính mạng, càng lâu thì tỷ lệ tử vong càng cao hoặc di chứng tàn phế nặng nề.

Người Việt thuộc nhóm có nguy cơ đột quỵ cao nhất thế giới Trên bản đồ đột quỵ thế giới, Việt Nam hiển thị với màu đỏ sẫm, thuộc nhóm những quốc gia có nguy cơ đột quỵ cao nhất.