Công dân muốn kiểm tra kết quả cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp có thể gọi điện đến số hotline 1900.0368 - tổng đài tra cứu CCCD của Bộ Công an.

Qua đường dây nóng

Gần đây, Bộ Công an đã yêu cầu tất cả công an các đơn vị địa phương đều phải có đường dây nóng trả lời công dân về việc cấp thẻ CCCD. Khi công dân không thể đến cơ quan công an thì có thể gọi điện để kiểm tra thông tin CCCD.

Có thể tra cứu CCCD qua hotline của công an các địa phương

Vì thế, bạn có thể tra cứu CCCD qua số điện thoại đường dây nóng (hotline) của công an các địa phương.

Theo đó, công dân gọi điện trực tiếp đến số điện thoại đường dây nóng của phòng cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội hoặc công an cấp quận/huyện/tỉnh, thành phố tại nơi công dân thực hiện thủ tục cấp CCCD để được hỗ trợ, giải đáp các thắc mắc trong trường hợp chậm trễ trả thẻ CCCD gắn chip.