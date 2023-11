Trong thông tin công bố ngày 1/11, 4 doanh nghiệp công nghệ Việt gồm MK Hi-Tek, Công ty cổ phần An ninh mạng SCS - SafeGate, Công ty cổ phần công nghệ Pavana và Công ty cổ phần công nghệ Vissoft cũng cho biết, các thiết bị mạng Make in Viet Nam do các đơn vị này ‘bắt tay’ cùng sản xuất sẽ mang thương hiệu ‘MK Networks’, và là những sản phẩm do doanh nghiệp Việt Nam tự chủ từ khâu nghiên cứu, sản xuất phần cứng cho tới phát triển giải pháp phần mềm.

Sự hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt để sản xuất thiết bị Make in Viet Nam được kỳ vọng sẽ tạo ra các sản phẩm, dịch vụ hoàn thiện hơn phục vụ nhu cầu của các cơ quan, đơn vị, tổ chức.

Các sản phẩm thiết bị mạng mang thương hiệu 'MK Networks' sẽ bao gồm thiết bị mạng lớp truy cập, thiết bị mạng lớp core, hệ thống mã hoá kênh truyền, hệ thống bảo mật dữ liệu một chiều… được ứng dụng các công nghệ mới nhất. Mục tiêu là phục vụ toàn diện cho nhu cầu đảm bảo an toàn, an ninh mạng của các hệ thống thông tin với nhiều tính năng được tích hợp như tự động ngăn chặn các kết nối độc hại đến mã độc, tường lửa, mạng riêng ảo VPN hay phát hiện tấn công sớm…

Các thiết bị mạng mới cũng sẽ ứng dụng mô hình quản lý thông minh ‘Cloud-Native’ cho phép quản trị mạng có thể quản lý và thiết lập cấu hình cho nhiều thiết bị một cách tập trung.

Việc quản lý tập trung theo mô hình ‘Cloud-Native’ còn giúp các cơ quan, đơn vị thuận tiện trong vận hành cũng như quản trị hệ thống, khác với mô hình quản lý phân tán như hiện nay.

Ngoài ra, theo nhóm doanh nghiệp công nghệ Việt, các thiết bị mạng Make in Viet Nam sẽ còn được tích hợp thêm nhiều tính năng nâng cao nhằm đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; tiết kiệm chi phí và nguồn lực cho các chủ quản của hệ thống thông tin.

Theo Chủ tịch MK Group Nguyễn Trọng Khang, mục tiêu hợp tác nghiên cứu, phát triển các thiết bị mạng ‘MK Networks’ là hướng tới việc các doanh nghiệp Việt làm chủ công nghệ, đồng thời góp phần hiện thực hóa tầm nhìn đưa Việt Nam thành quốc gia tự chủ về an toàn, an ninh mạng để bảo vệ sự thịnh vượng của Việt Nam trên không gian mạng vào 2030.

Đây cũng là lần đầu tiên 4 doanh nghiệp Việt Nam đã cùng nhau hợp tác để nghiên cứu phát triển và sản xuất các thiết bị, giải pháp an ninh mạng dành cho khối Chính phủ, cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp. Bốn doanh nghiệp đều có thế mạnh trong lĩnh vực sản xuất thiết bị phần cứng, phát triển phần mềm, giải pháp về an ninh mạng và cung cấp hệ sinh thái toàn diện về an ninh bảo mật.

“Sự hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt sẽ tạo nên sức mạnh để làm ra các sản phẩm, dịch vụ hoàn thiện hơn phục vụ nhu cầu của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong nước và có thể cạnh tranh, dần thay thế các sản phẩm thiết bị mạng, an ninh mạng nước ngoài ở thị trường Việt Nam”, ông Nguyễn Trọng Khang chia sẻ.

Việt Nam đang đẩy nhanh chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Trong tiến trình đó, việc bảo đảm an toàn, an ninh mạng đã được xác định là yếu tố then chốt để chuyển đổi số thành công và bền vững, đồng thời là phần xuyên suốt, không thể tách rời của chuyển đổi số.

Đặc biệt, trong “Chiến lược an toàn, an ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030” phê duyệt tháng 8/2022, Thủ tướng Chính phủ đã tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của an toàn, an ninh mạng trong chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, khẳng định rõ quan điểm “phải phát triển công nghệ, sản phẩm, dịch vụ Make in Viet Nam và đội ngũ chuyên gia xuất sắc để trở thành quốc gia tự chủ về an toàn, an ninh mạng”.

Trong Chỉ thị 01 định hướng phát triển ngành TT&TT năm 2023 và giai đoạn 2024 – 2025, với lĩnh vực an toàn thông tin mạng, Bộ TT&TT đã nêu rõ các định hướng cho giai đoạn đến năm 2025 là bảo vệ sự thịnh vượng của Việt Nam trên không gian mạng, làm chủ hệ sinh thái sản phẩm an toàn thông tin mạng Việt Nam.

Mục tiêu đặt ra là đến năm 2025, tỷ lệ chủng loại sản phẩm, giải pháp an toàn thông tin mạng do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất đạt 100%; tốc độ tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp Việt Nam đạt từ 20%/năm.

Theo số liệu của Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT), doanh thu tháng 10 của lĩnh vực an toàn thông tin mạng đạt 480 tỷ đồng, tăng 53,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ doanh thu sản phẩm nội địa so với nước ngoài trong tháng 10/2023 đạt 45%.