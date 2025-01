Trải qua hơn 20 năm với 4 thế hệ sản phẩm, KIA Sorento đã từng bước nâng cấp để đáp ứng nhu cầu của người dùng hiện đại. Với nội thất rộng rãi, trang bị tiện nghi và giá bán hợp lý, mẫu xe SUV 7 chỗ này của KIA đã nhanh chóng trở thành một trong những sự lựa chọn hàng đầu của các gia đình tại Mỹ.

Dưới đây là 4 đời xe KIA Sorento cũ mà người dùng có thể cân nhắc lựa chọn nhờ cung cấp sự thoải mái, tiết kiệm nhiên liệu và có độ tin cậy cao.

Kia Sorento 2009

Kia Sorento 2009 đánh dấu là đời xe cuối cùng của thế hệ đầu tiên và KIA đã giải quyết được nhiều vấn đề phát sinh của các đời xe trước đó. Vì thế, đời xe này tạo nên một chiếc xe KIA Sorento toàn diện và đáng tin cậy.

Xe có các tùy chọn động cơ V6 3.3L và V6 3.8L nổi tiếng về hiệu suất và độ bền, kết hợp với nền tảng khung gầm xát-xi rời, lý tưởng cho nhiều nhu cầu lái xe khác nhau. Đáng chú ý, tính đơn giản về mặt cơ khí, với ít thành phần điện tử, giúp KIA Sorento 2009 giảm thiểu sự hư hỏng theo thời gian.

Bên trong, KIA Sorento có chỗ ngồi thoải mái, vật liệu chất lượng tốt và bố cục bảng điều khiển đơn giản giúp dễ sử dụng. Bên cạnh đó, Carcomplaints (trang thu thập khiếu nại của khách hàng tại Mỹ) cũng ghi nhận đây là đời xe ít gặp phải vấn đề hỏng hóc lớn so với các đời xe trước, giúp mẫu xe SUV này được cả người tiêu dùng và giới chuyên gia ô tô đánh giá cao.

KIA Sorento 2017

KIA Sorento 2017 thuộc thế hệ thứ ba của dòng xe này. Và sau sau hàng loạt những sự cố diễn ra với đời xe 2016, hãng xe Hàn Quốc đã tinh chỉnh lại mọi thứ để tạo ra một mẫu xe nhận được nhiều lời khen ngợi từ cả giới phê bình và chủ sở hữu.

Xe cung cấp ba loại động cơ: động cơ I4 2.4L, V6 3.3L và I4 2.0L tăng áp. Trong đó, động cơ tăng áp cung cấp sự cân bằng tuyệt vời giữa công suất và hiệu suất, trong khi động cơ V6 lý tưởng cho những ai cần nhiều sức mạnh hơn.

Nội thất của KIA Sorento 2017 có vật liệu mềm mại, ghế ngồi thoải mái và hệ thống thông tin giải trí trực quan tương thích với Apple CarPlay và Android Auto cùng không gian ngồi rộng rãi, giúp xe thích hợp với các gia đình đông người.

Các chủ sở hữu cho rằng khả năng vận hành êm ái, cabin yên tĩnh, công nghệ thân thiện với người dùng và độ tin cậy cao là những điểm nhấn dành cho Sorento 2017. Với ít khiếu nại về các vấn đề liên quan đến lỗi của xe, công ty nghiên cứu thị trường J.D. Power đã xếp hạng chất lượng và độ tin cậy đối với mẫu KIA Sorento 2017 ở mức 87/100 điểm.

Ngoài ra, mẫu xe này còn giành được giải thưởng Top Safety Pick từ Viện Bảo hiểm an toàn đường cao tốc Mỹ (IIHS), nhờ sử bổ sung các tính năng an toàn tiên tiến như cảnh báo va chạm phía trước và cảnh báo chệch làn đường. Do đó, KIA Sorento 2017 xứng đáng là sự lựa chọn tốt cho những người mua đang tìm kiếm một chiếc xe SUV cũ đáng tin cậy, nhiều tính năng với mức giá hợp lý.

KIA Sorento 2019

Đến năm 2019, hãng xe Hàn Quốc đã tiến hành nâng cấp giữa chu kỳ dành cho KIA Sorento nhằm tăng sức hấp dẫn cho mẫu xe này. Theo đó, KIA đã thiết kế lại phần ngoại thất với lưới tản nhiệt hiện đại hơn và nâng cấp hệ thống chiếu sáng đèn LED. Bên trong, hệ thống thông tin giải trí được cải tiến và các tính năng hỗ trợ người lái bổ sung trở thành tiêu chuẩn trên nhiều phiên bản.

Động cơ I4 2.2L vẫn là lựa chọn cơ bản, nhưng tùy chọn V6 đã được tinh chỉnh để cải thiện khả năng tiết kiệm nhiên liệu và vận hành mượt mà hơn. Hộp số tự động 8 cấp mới cũng góp phần cải thiện cả hiệu suất và mức tiêu thụ nhiên liệu.

Ghế ngồi 3 hàng ghế tiêu chuẩn và không gian chở hàng rộng rãi khiến mẫu xe này trở nên nổi bật trong phân khúc xe SUV cỡ trung. Chủ sở hữu khen ngợi khả năng vận hành êm ái và nội thất thoải mái cho những chuyến đi dài.

Đời xe 2019 cũng tránh được các sự cố hỏng hóc cơ học lớn, giúp xe đạt được xếp hạng độ tin cậy cao từ các tổ chức như J.D. Power và Consumer Reports. Sự kết hợp giữa các tính năng hiện đại và hiệu suất đáng tin cậy của Sorento 2019 khiến mẫu xe này trở thành lựa chọn được nhiều khách hàng gia đình ưa chuộng.

KIA Sorento 2021

KIA Sorento 2021 là đại diện cho năm đầu tiên của thế hệ thứ 4, được đánh giá cao về hiệu suất và độ tin cậy. Ngoài kích thước tổng thể tăng thêm để cung cấp không gian nội thất lớn hơn, KIA Sorento 2021 còn được chú ý vì kiểu dáng hấp dẫn, hiệu quả nhiên liệu, khả năng lái thoải mái và đạt được giải thưởng Top Safety Pick của IIHS trên mọi phương diện.

Ngoài kiểu dáng đẹp, KIA Sorento 2021 còn biết cách tạo ấn tượng với khách hàng bằng các trang bị tiện nghi và an toàn hiện đại như đèn viền nội thất, ghế ngồi độc lập ở hàng ghế thứ 2, ghế trước có sưởi, hệ thống giám sát điểm mù trên bảng đồng hồ, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và đề nổ từ xa.

Bên cạnh động cơ V6 3.5L và động cơ dầu I4 2.2L, xe cũng được bổ sung thêm động cơ I4 2.5L tăng áp và động cơ hybrid I4 1.6L tăng áp. Theo Carcomplaints, đời xe này nhận được rất ít khiếu nại từ phía chủ sở hữu. Thế nên, độ tin cậy cao của KIA Sorento 2021 cùng với gói tính năng phong phú khiến đây trở thành lựa chọn tuyệt vời cho những ai đang tìm kiếm một chiếc SUV đáng tin cậy.

Bạn có bình luận thế nào về góc nhìn trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!