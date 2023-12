Mua củ cải cũng là một kỹ năng. Nếu chọn sai, củ cải bạn mua về nhà sẽ không ngon chút nào. 4 loại củ cải tốt nhất không nên mua, các bạn hãy cùng nhau tìm hiểu về chúng nhé!

Theo chị Thu, một người buôn rau lâu năm ở chợ đầu mối Lĩnh Nam, chọn củ cải tưởng dễ nhưng lại hóa khó và đây là 4 loại củ cải bạn không nên mua.

Loại thứ nhất là củ cải bị xốp

Củ cải bị xốp là củ cải khi bạn cắt ra, phần giữa của củ cải sẽ biến thành những sợi thô, màu sắc sẽ không trắng như vậy mà sẽ chuyển sang màu hơi nhạt, thậm chí có thể hơi vàng, xuất hiện các đốm đen. Mùi vị của củ cải như vậy sẽ giảm đi rất nhiều, không còn ngọt, không giòn, thậm chí có thể chứa các chất có hại. Vì vậy tốt nhất bạn không nên chọn củ cải bị xốp.

Vậy làm thế nào để biết củ cải bị xốp? Thực ra cách làm cũng rất đơn giản, khi chọn củ cải, chúng ta có thể cầm củ cải trong tay, củ cải tươi có đủ nước, tự nhiên sẽ có cảm giác nặng hơn, ngược lại nếu củ cải nhẹ và thoáng khi cầm trên tay sẽ trông như thế này Củ cải có hàm lượng nước ít và dễ bị thối ở lõi. Không chỉ vậy, nếu sờ vào thấy vỏ củ cải sần sùi có nghĩa là củ cải đã để lâu và không còn tươi, loại củ cải này cũng đặc biệt dễ bị cám, chị Thu cho biết.

Loại thứ hai là củ cải không có lá

Các bạn cẩn thận sẽ phát hiện khi mua củ cải, mỗi củ cải sẽ có một ít lá, một số bạn sẽ cho rằng lá củ cải này không ăn được và sẽ cân lên cân. Nhưng trên thực tế, trên củ cải có lá vẫn còn xanh, có nghĩa là củ cải rất tươi.

Ngược lại, nếu trên củ cải không có lá củ cải hoặc lá củ cải đã chuyển sang màu vàng và khô héo nghĩa là củ cải đã để lâu, thiếu độ ẩm và chất dinh dưỡng. Chất lượng của những củ cải như vậy sẽ tương đối kém và không nên để mọi người mua chúng.

Loại thứ ba là củ cải bị nứt

Khi mua củ cải, chúng ta cũng sẽ thấy củ cải đã bị nứt, củ cải này nhìn vẫn còn rất tươi nên nhiều bạn cho rằng không sao cả.

Nhưng trên thực tế, nguyên nhân khiến củ cải bị nứt có thể là tác hại sinh lý do chênh lệch nhiệt độ quá lớn; cũng có thể là do nước và phân bón không hợp lý, dễ gây nứt quả khi gặp nắng gắt sau mưa; hoặc thậm chí là tác hại sinh lý do củ cải gây ra. hormone quá mức và sử dụng không đúng cách.

Củ cải bị nứt, không chỉ trông mất thẩm mỹ mà còn làm giảm độ tươi và dinh dưỡng của củ cải, thậm chí chỗ nứt đã bị vi khuẩn xâm nhập, vì vậy tốt nhất bạn không nên mua loại củ cải này.

Loại thứ tư là củ cải có đốm đen

Nếu để củ cải lâu ngày, trên vỏ có thể xuất hiện những đốm đen, nâu, thậm chí có mùi lạ, củ cải như vậy đã bị thối nên chúng ta không nên mua chứ đừng nói đến việc ăn. Có thể nhiều người cho rằng chỉ cần cắt bỏ những phần hư hỏng thì những phần còn lại vẫn có thể ăn được.

Nhưng trên thực tế, củ cải thối rữa có nghĩa là đã bị nhiễm vi khuẩn hoặc nấm, củ cải như vậy không chỉ có mùi vị khó chịu mà còn có thể tạo ra các chất chuyển hóa độc hại, ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Vì vậy, chúng ta nên vứt bỏ củ cải thối kịp thời và ngừng ăn chúng.

Theo Phụ nữ Việt Nam