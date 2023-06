Tính đến tối 14/6, các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ tổng cộng 46 đối tượng liên quan vụ tấn công trụ sở xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur thuộc huyện Cư Kuin.

Mô tả vệ tính chất nghiêm trọng của vụ tấn công trên, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, đây là hành vi gây mất an ninh, trật tự "có tổ chức, rất manh động, liều lĩnh, man rợ, mất nhân tính". Nhóm đối tượng này đã bắn chết Bí thư xã Ea Ktur, Chủ tịch xã Ea Tiêu, 4 cán bộ công an, 3 người dân, làm bị thương một số người khác.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, qua lấy lời khai ban đầu, các đối tượng khai chúng "nhận được chỉ đạo, nếu gặp cán bộ và công an xã thì giết chết, cướp tài sản, súng đạn”.

Nhóm đối tượng tấn công trụ sở xã bị bắt giữ. Ảnh: CAND

Chưa dừng lại ở đó, nhóm đối tượng khi xông vào trụ sở UBND xã đập vỡ cửa kính, bắn cán bộ còn dùng vũ khí tấn công tước đoạt mạng sống của nạn nhân và ném bom xăng để đốt phá trụ sở. Trên đường di chuyển, chúng chặn xe, bắn lái xe và người dân khi gặp, tiếp tục có các hành vi man rợ như đã thực hiện với cán bộ xã.

Sau 4 ngày truy bắt và vận động các đối tượng đầu thú, tình hình tại huyện Cư Kuin và tỉnh Đắk Lắk đã trở lại bình thường. Theo ông Tô Ân Xô: "Nhịp sống thường ngày trở lại như những ngày trước 11/6".

Trong thông điệp phát đi, người phát ngôn của Bộ Công an bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn đồng bào nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã hết lòng ủng hộ, giúp đỡ lực lượng công an và các lực lượng chức năng những ngày vừa qua. Những hành động này thể hiện sự tin yêu của người dân dành cho Đảng, Nhà nước các lực lượng vũ trang nhân dân.

Đáng chú ý, Bộ Công an cho rằng: Qua vụ việc này, nhân dân các tỉnh Tây Nguyên sẽ đề cao cảnh giác, tích cực tham gia cùng các lực lượng chức năng đấu tranh phòng, chống tội phạm, vô hiệu hóa âm mưu gây mất an ninh, trật tự Tây Nguyên, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm.

Người dân trở lại cuộc sống lao động, sinh hoạt như thường lệ. Ảnh: Nguyễn Huế

Trả lời về vụ việc trên, ông Y Luyện Niê Kđăm - nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk nhấn mạnh: “Đây là tội ác lớn, đáng lên án. Chúng chỉ biết giết người, chứ nào biết chuyện chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc. Luận điệu đồng bào chia rẽ, bè phái… là sai trái”.

Ông Y Luyện Niê Kđăm cho rằng, vụ việc xảy ra khá bất ngờ đối với chính quyền và người dân. Đồng thời, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk khuyên đồng bào không nghe, không đi theo kẻ xấu mà hãy yên tâm lao động sản xuất. Bà con không nghe, không tin, không làm theo lời xúi giục, dụ dỗ của các đối tượng kích động, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Đồng thời, ông Y Luyện Niê Kđăm cho rằng, các cấp, các ngành tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân, đồng bào; giải thích cho người dân hiểu được hành động xảy ra vừa rồi là hành động không tốt, rất nguy hiểm.

Ông Y Luyện Niê Kđăm - nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk, người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên. Ảnh: Nguyễn Huế

Trước đó, sáng sớm 11/6, một nhóm người trang bị vũ khí tấn công trụ sở xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, khiến 4 cán bộ công an xã; 2 cán bộ xã hy sinh, 3 người dân thiệt mạng và 2 công an xã trọng thương.

Bộ trưởng Công an ngay sau đó quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với 4 cán bộ công an xã hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ngày 12/6 ký quyết định cấp bằng “Tổ quốc ghi công” cho 6 liệt sĩ hy sinh trong vụ trụ sở xã ở huyện Cư Kuin bị tấn công.

Trong số 6 liệt sĩ hy sinh có 4 liệt sĩ là công an gồm: Thiếu tá Hoàng Trung, cán bộ Công an xã Ea Ktur; Đại úy Nguyễn Đăng Nhân, cán bộ Công an xã Ea Ktur; Thiếu tá Trần Quốc Thắng, cán bộ Công an xã Ea Tiêu; Đại úy Hà Tuấn Anh, cán bộ Công an xã Ea Tiêu.

Hai liệt sĩ thuộc tỉnh Đắk Lắk gồm: Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ea Tiêu và ông Nguyễn Văn Kiên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ea Ktur.