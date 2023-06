Như tin đã đưa, rạng sáng 11/6, nhóm đối tượng trang bị súng, dao, lựu đạn, bom xăng đã tấn công trụ sở xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur thuộc huyện Cư Kuin (Đắk Lắk), khiến một số chiến sĩ công an, cán bộ xã và người dân thương vong.

Dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an và các cấp ngành tỉnh Đắk Lắk, nhiều lực lượng nhanh chóng vào cuộc truy bắt các đối tượng gây án. Tính đến chiều ngày 13/6, tổng cộng 45 tên bị bắt giữ.

Trao Bằng Tổ quốc ghi công cho các gia đình liệt sĩ. Ảnh: Hải Dương

Ngoài việc truy bắt các đối tượng, đảm bảo an toàn cho người dân, sau khi vụ việc xảy ra, Đảng bộ và Chính quyền tỉnh Đắk Lắk và huyện Cư Kuin đã nhanh chóng thăm hỏi động viên các gia đình có người thân bị nạn.

Ngay trong sáng 12/6, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã dẫn đầu Đoàn công tác của Chính phủ trực tiếp đến thăm hỏi động viên các gia đình có người bị nạn sau vụ nhóm đối tượng tấn công vào trụ sở 2 xã.

Lực lượng Cảnh sát Cơ động truy bắt tội phạm. Ảnh: Hải Dương

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký quyết định cấp bằng “Tổ quốc ghi công” cho 6 liệt sĩ hy sinh ngày 11/6 trong vụ nhóm đối tượng tấn công trụ sở hai xã Ea Tiêu và Ea Ktur gồm 4 liệt sĩ là công an và hai liệt sĩ là cán bộ xã.

Phòng làm việc tại trụ sở xã Ea Tiêu bị thiêu rụi. Ảnh: Hải Dương

Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho 3 cán bộ gồm: Đại úy Nguyễn Đăng Nhân (SN 1994), cán bộ Công an xã Ea Ktur; Thiếu tá Trần Quốc Thắng (SN 1989), cán bộ Công an xã Ea Tiêu; Đại úy Hà Tuấn Anh (SN 1991), cán bộ Công an xã Ea Tiêu đã dũng cảm hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Cư Kuin (Đắk Lắk).

Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho 2 người, gồm: Thượng úy Đoàn Đình Bốp, cán bộ Công an xã Ea Ktur; Đại úy Lê Kiên Cường, cán bộ Công an xã Ea Ktur.

Ngày 12/6, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã có Thư kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ trên địa bàn tỉnh đoàn kết một lòng, tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, sự lãnh đạo của cấp ủy và điều hành của chính quyền các cấp.

Hiện trường trụ sở xã ở Đắk Lắk bị nhóm đối tượng tấn công, đốt phá Ngoài việc gây thương vong cho nhiều người, các đối tượng tấn công trụ sở xã Ea Tiêu ở Đắk Lắk còn đập phá, đốt cháy tài sản của cơ quan nhà nước.