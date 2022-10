Loạt xe SUV 7 chỗ mới giá dưới 1 tỷ đồng tại Việt Nam

Xe chở được nhiều người, đồ đạc hơn mà vẫn đảm bảo sự thoải mái, đi đường địa hình tốt, gầm cao dễ thích nghi trong điều kiện ngập lụt... là những lý do khiến phân khúc SUV 7 chỗ ngày càng được ưa chuộng tại Việt Nam.

Hiện nay, với mức giá dưới 1 tỷ đồng, người dùng có thể lựa chọn một số mẫu SUV hạng C và D nhưng phần lớn trong số này đều là các phiên bản thấp, ít option.

Mitsubishi Outlander 2022 (giá 825-950 triệu đồng)

Mitsubishi Outlander hiện là một trong những mẫu xe SUV 7 chỗ sở hữu nhiều ưu điểm công nghệ nhưng giá lại "mềm" tại thị trường ô tô Việt Nam. Xe được chuyển sang lắp ráp trong nước từ năm 2018.

Cuối tháng 2 đầu năm nay, Mitsubishi Outlander bản nâng cấp đã ra mắt khách hàng Việt với 14 nâng cấp, từ nội - ngoại thất cho đến trang bị tiện nghi và tính năng an toàn, trong khi giá bán vẫn giữ nguyên 825-950 triệu đồng lần lượt cho 2 phiên bản 2.0 CVT New và 2.0 CVT Premium New.

Mitsubishi Outlander 2022 (giá 825-950 triệu đồng).

Xe được trang bị động cơ xăng PR25DD có dung tích 2.5L, có công suất tối đa 181 mã lực tại 6000 vòng/phút và momen xoắn cực đại 245Nm tại 3600 vòng/phút.

Ưu điểm: giá bán khá mềm hơn so với các đối thủ Mazda CX-5(từ 839 triêu), Honda CR-V (giá từ 998 triệu đồng). Kiểu dáng thiết kế xe được làm mới hiện đại hơn, tổng thể xe cứng cáp. Trang bị nhiều tính năng cao cấp. Động cơ và hộp số vận hành êm ái, không bị giật. Vô-lăng cho cảm giác lái tốt, nhẹ nhàng khi đi phố...

Nhược điểm: Tầm nhìn ở góc chữ A còn hạn chế. Chạy tốc độ cao vẫn còn cho cảm giác xe bồng bềnh. Tăng tốc chậm khi cần vượt xe ở tốc độ cao. Khả năng cách âm động cơ kém khi xe tăng tốc và chạy tốc độ cao, tiếng máy gầm vọng vào cabin nhiều. Khoang hành lý rất nhỏ khi hàng ghế thứ 3 có người ngồi. Nếu đi chơi xa thì xe chỉ nên đi với 5 người để có thêm chỗ chứa đồ.

Isuzu mu-X B7 4x2 MT giá 900 triệu đồng

Isuzu mu-X được định vị ở phân khúc hạng D cùng Toyota Fortuner, Ford Everest, Mitsubishi Pajero Sport... Isuzu mu-X 2022 thế hệ mới đã ra mắt thị trường cuối tháng 7 vừa qua theo diện nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

Isuzu mu-X B7 4x2 MT giá 900 triệu đồng

Ở thế hệ mới, Isuzu mu-X bị chê đắt hơn thế hệ cũ khi bản số tự động Prestige đã vượt ngưỡng 1 tỷ đồng. Chỉ duy nhất Isuzu mu-X 2022 phiên bản 4x2 MT có giá 900 triệu đồng. Xe sử dụng động cơ dầu diesel, tăng áp, dung tích 1.9 lít đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5, sản sinh công suất 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm, kết hợp với hộp số sàn hoặc tự động 6 cấp.

Ưu điểm: Động cơ, khung gầm bền bỉ thừa hưởng từ chất xe tải của Isuzu.

Nhược điểm: Trang bị tiện nghi hạn chế và ngoại hình kém hấp dẫn hơn các đối thủ, mu-X nhập khẩu Thái Lan thường xuyên góp mặt trong nhóm bán chậm nhất thị trường. Xe chủ yếu hướng đến nhóm khách hàng chạy dịch vụ, thích máy dầu của Isuzu.

Honda CR-V 1.5 E (giá 998 triệu đồng)

Honda CR-V vốn là dòng xe tồn tại khá lâu tại thị trường Việt Nam. Honda CR-V dần hút khách hơn kể từ khi bước sang thế hệ thứ 5 được giới thiệu tại vào năm 2017. Từ cuối năm 2020, Honda CR-V đã được chuyển từ nhập khẩu Thái Lan sang lắp ráp trong nước.

Honda CR-V 1.5 E (giá 998 triệu đồng).

Hiện tại, với số tiền dưới 1 tỷ, bạn có thể chọn Honda CR-V bản E (bản thấp nhất). Mẫu xe này lắp ráp trong nước, trang bị động cơ 1,5 lít tăng áp, công suất 188 mã lực, mô-men xoắn 240 Nm, hộp số CVT.

Ưu điểm: CR-V được hãng xe Nhật tiêu chuẩn hóa gói an toàn Honda Sensing trên tất cả các phiên bản. CR-V bản E có hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi, cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn, phanh tự động giảm thiểu va chạm... Đây là mẫu xe gia đình hạng C thuộc hàng phong phú nhất về công nghệ an toàn.

Nhược điểm: Bản thấp bị cắt một số tính năng để tương ứng với giá bán. Khả năng cách âm kém. Đèn pha dễ bị đọng nước. Một số khách hàng còn phàn nàn về hiện tượng gỉ sét ở các miếng ốp kim loại bánh xe sau một thời gian sử dụng.

Hyundai SantaFe 2.5 Xăng Tiêu chuẩn giá 1,030 tỷ đồng

Mức giá nhình hơn một chút có Hyundai SantaFe 2.5 Xăng bản Tiêu chuẩn với giá bán 1,03 tỷ đồng. Xe được trang bị động cơ xăng Smartstream Theta III 2.5L phun xăng đa điểm MPi, cho công suất tối đa 180 mã lực, mô-men xoắn cực đại 232Nm.

Hyundai SantaFe 2.5 Xăng Tiêu chuẩn giá 1,030 tỷ đồng

Ưu điểm: Ngoại thất hiện đại, nội thất mới năng động. Động cơ êm ái, vận hành mạnh mẽ. Nhiều công nghệ an toàn

Nhược điểm: Giá bán tăng cao hơn đáng kể so với các đối thủ cùng phân khúc. Không gian bên trong xe chưa thoải mái. Khung gầm chưa thực sự cứng cáp, khi vận hành trên những cung đường ghồ ghề mấp mô liên tục, dễ lộ ra điểm yếu.

