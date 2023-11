Bà Anne Neuberger, Phó Cố vấn an ninh quốc gia chuyên trách về an ninh mạng và các công nghệ mới nổi, Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng năm 2021. (Ảnh: Reuters)

Theo Anne Neuberger, Phó Cố vấn an ninh quốc gia chuyên trách về an ninh mạng và các công nghệ mới nổi, Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ, Liên minh Sáng kiến chống mã độc đòi tiền chuộc quốc tế ra đời trong bối cảnh số lượng các vụ tấn công ransomware tăng nhanh trên toàn cầu. Cho đến thời điểm hiện tại, Mỹ bị thiệt hại nặng nhất với 46% số vụ.

Tại cuộc họp báo trực tuyến ngày 31/10, bà Neuberger cho biết nếu còn tình trạng tiền chảy vào túi tội phạm mã độc tống tiền, vấn đề sẽ tiếp diễn.

Trong tấn công ransomware, tin tặc mã hóa hệ thống của các tổ chức và đòi trả tiền chuộc để mở khóa. Ngoài ra, chúng còn đánh cắp dữ liệu nhạy cảm và dùng nó để khai thác nạn nhân, rò rỉ ra bên ngoài nếu không nhận được thanh toán.

Mỗi năm có hàng trăm công ty trở thành nạn nhân của tội phạm mạng trên toàn cầu. Hai tháng qua, Mỹ xảy ra một số vụ tấn công nghiêm trọng nhằm vào công ty giải trí MGM Resorts International và nhà sản xuất sản phẩm vệ sinh Clorox. Cả hai vẫn chưa khôi phục hoàn toàn tự sự cố.

Các sáng kiến mới của liên minh nhằm loại bỏ việc tài trợ cho tội phạm mạng thông qua chia sẻ thông tin tốt hơn về tài khoản thanh toán tiền chuộc, theo bà Neuberger. Hai nền tảng chia sẻ thông tin sẽ được thành lập, một của Lithuania và một của Israel – Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất.

Quan chức Nhà Trắng thông tin, các nước tham gia sẽ chia sẻ “danh sách đen” thông qua Bộ Tài chính Mỹ, bao gồm thông tin về các ví điện tử được dùng để chuyển những khoản thanh toán tiền chuộc. Họ cũng dùng trí tuệ nhân tạo để phân tích blockchain nhằm xác định các quỹ bất hợp pháp.

(Theo Reuters)