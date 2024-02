Trao đổi với VietNamNet chiều 1/2, Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi cho biết: "CLB bóng đá Bà Rịa-Vũng Tàu hiện đang làm báo cáo về vụ việc liên quan tới 5 cầu thủ bị khởi tố về tội đánh bạc, sẽ gửi lên VFF trong thời gian sớm nhất. CLB này hiện đang phải làm việc với cơ quan công an".

Ông Dương Nghiệp Khôi cho biết thêm, VFF có chỉ đạo kịp thời từ nhiều ngày trước. Tuy nhiên vụ việc phải có án mới xử lý được vì có liên quan tới các cơ quan điều tra.

Vụ việc 5 cầu thủ Bà Rịa-Vũng Tàu bị khởi tố về tội đánh bạc gây xôn xao dư luận

Trong khi đó, ông Nguyễn Minh Ngọc – Trưởng BTC các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2023/24, Tổng giám đốc VPF cho biết, BTC giải đã gửi văn bản đề nghị CLB bóng đá Bà Rịa-Vũng Tàu báo cáo cụ thể các vấn đề liên quan đến vụ việc 5 cầu thủ của đội bóng này bị khởi tố về tội đánh bạc.

"Với những nội dung về khởi tố 5 cầu thủ CLB bóng đá Bà Rịa-Vũng Tàu về tội đánh bạc, để đảm bảo tính đầy đủ, chính xác, minh bạch của các thông tin và kịp thời phối hợp xử lý, giải quyết các công việc liên quan, chậm nhất trong ngày 1/2 CLB phải có báo cáo với VPF", ông Nguyễn Minh Ngọc nói.

CLB Bà Rịa Vũng Tàu đối diện nhiều thách thức sau khi xảy ra sự cố làm 5 cầu thủ bị khởi tố vì đánh bạc

Trước đó, theo kết quả điều tra ban đầu, trong trận đấu giữa CLB Bà Rịa-Vũng Tàu và CLB SHB Đà Nẵng thuộc khuôn khổ Cúp Sao Vàng diễn ra ngày 24/12/2023 tại SVĐ Bà Rịa, 5 cầu thủ gồm thủ môn N.S.H (30 tuổi, quê Đồng Tháp), tiền đạo P.V.P. (20 tuổi, quê Hải Dương) và 3 tiền vệ gồm L.B.G.H (22 tuổi, quê Thanh Hóa), N.Q.H (20 tuổi, quê Đồng Nai), T.K.A (20 tuổi, quê Bến Tre), đã bàn bạc thống nhất đá dưới sức, và các đối tượng này đặt cược cho CLB SHB Đà Nẵng thắng trên các website cá độ bóng đá. Kết quả trận đấu, CLB SHB Đà Nẵng thắng CLB Bà Rịa-Vũng Tàu với tỷ số 3-1.

Sáng 1/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 cầu thủ thuộc CLB Bà Rịa-Vũng Tàu để điều tra làm rõ về hành vi đánh bạc. Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ.