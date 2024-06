Vụ cháy kinh hoàng với 32 nạn nhân thiệt mạng

Khoảng 20h tối ngày 6/9/2022, khi hàng chục người đang vui chơi bên trong cơ sở kinh doanh karaoke An Phú trên đường Bùi Thị Xuân (phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) thì lửa bất ngờ bùng phát. Chỉ trong ít phút, khói và lửa đã lan nhanh ra các phòng hát tại các tầng.

Nhiều khách đang mải hát karaoke nên không biết có hỏa hoạn. Đến khi lửa bốc lên dữ dội kèm khói đen, mọi người mới tá hỏa tri hô nhau bỏ chạy theo các hướng hoặc vào nhà vệ sinh đóng cửa lại.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tìm cách vào trong quán karaoke An Phú từ trên cao. Ảnh: C.H

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Bình Dương đã khẩn trương điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa, dùng xe thang giải cứu các nạn nhân mắc kẹt trên tầng thượng của toàn nhà. Tuy nhiên, bên trong các phòng vẫn còn hàng chục người bị lửa và khói đen nghi ngút bao vây.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TPHCM sau đó cũng được tăng cường để hỗ trợ Bình Dương tìm kiếm, giải cứu các nạn nhân.

Tuy vậy, đến khi hỏa hoạn được khống chế hoàn toàn, đã có 32 người tử vong. Trong đó, nhiều thi thể bị cháy đen không thể nhận dạng, phải gửi mẫu AND để xác định danh tính.

Kết quả giám định của cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ cháy là chập điện trên trần nhà tại khu vực hành lang tầng 2 của cơ sở, sau đó cháy lan rộng ra cả toàn nhà.

Đây là vụ cháy nghiêm trọng với số người thiệt mạng lớn nhất tại tỉnh Bình Dương từ trước tới nay, trách nhiệm được xác định có liên quan đến nhiều cá nhân trong việc thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy.

7 người vướng vòng lao lý

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương xác định chủ cơ sở karaoke An Phú cùng nhiều cán bộ công an đã để xảy ra vi phạm trong việc thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy và trách nhiệm quản lý nên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra.

Quán karaoke An Phú sau gần 2 năm xảy ra vụ cháy. Ảnh: X.A

Người đầu tiên bị khởi tố, bắt giam là ông Lê Anh Xuân (SN 1980, ngụ TP Thủ Đức, TPHCM) - chủ cơ sở karaoke An Phú. Ông này bị điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy gây hậu quả nghiêm trọng” theo điều 313, Bộ luật Hình sự.

Tiếp đó, Cơ quan CSĐT khởi tố bị can đối với cựu Trung tá Nguyễn Duy Linh - cựu Đội trưởng Đội cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Thuận An về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Bị can này sau đó tử vong trong quá trình điều tra vụ án nên đã được đình chỉ điều tra.

Cựu Đại úy Nguyễn Văn Võ - cán bộ Đội cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Thuận An (được phân công quản lý địa bàn phường An Phú) bị khởi tố để điều tra cũng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Sau khi hoàn tất điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã chuyển hồ sơ đến Viện KSND tỉnh Bình Dương theo quy định nhưng bị trả lại, yêu cầu điều tra bổ sung.

Quá trình điều tra bổ sung, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục khởi tố bị can đối với cựu Thiếu tá Phạm Quốc Hùng - cán bộ trực tiếp nghiệm thu hệ thống phòng cháy và chữa cháy, Vũ Trường Sơn - cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy tại cơ sở karaoke An Phú. Hai bị can này bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy gây hậu quả nghiêm trọng".

Đến cuối năm 2023, Viện KSND tỉnh Bình Dương đã có quyết định truy tố các bị can nói trên, đồng thời chuyển hồ sơ vụ án đến TAND tỉnh Bình Dương để xét xử theo quy định của pháp luật. Ngày 1/3 vừa qua, tòa đã trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung các vấn đề liên quan.

Quá trình mở rộng điều tra lần mới nhất này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố bị can đối với Phạm Thị Hồng - cựu cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an và Nguyễn Thành Luân - Giám đốc Công ty TNHH MTV Thái Bình Anh.

Theo cơ quan điều tra, thông qua mối quan hệ quen biết, Phạm Thị Hồng nhận thi công và hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy cho cơ sở kinh doanh karaoke An Phú.

Tuy nhiên, Hồng không đủ điều kiện về chuyên môn và cơ sở pháp lý để thi công, hoàn thiện hồ sơ xin nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy. Do đó, Hồng đã thuê ông Nguyễn Nhất Linh (SN 1981, ngụ TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) thi công, hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy cho cơ sở này.

Sau khi thi công xong, lợi dụng mối quan hệ đồng nghiệp với Phạm Quốc Hùng (đã bị khởi tố trước đó), Hồng tác động Hùng nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy đối với cơ sở karaoke An Phú. Tuy nhiên, Hùng không thực hiện nghiệm thu đúng quy định mà lập khống biên bản kiểm tra, nghiệm thu.

Tiếp đó, bị can Hồng đưa biên bản kiểm tra, nghiệm thu cho Nguyễn Thành Luân - Giám đốc Công ty TNHH MTV Thái Bình Anh, là đơn vị có đủ chức năng thiết kế, thi công các hạng mục liên quan đến phòng cháy chữa cháy theo quy định - rồi nhờ ký khống vào biên bản.

Mặc dù Công ty TNHH MTV Thái Bình Anh không phải là đơn vị thi công và Luân cũng không đến cơ sở karaoke An Phú để tham gia nghiệm thu, nhưng do nể nang Hồng là cán bộ công an nên Luân đã ký vào biên bản ở mục đơn vị thi công.

Như vậy, đến thời điểm này đã có 7 người vướng vào vòng lao lý, trong đó có 5 người là cựu cán bộ công an phụ trách các lĩnh vực liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy, 2 người là chủ các cơ sở liên quan trực tiếp đến vụ cháy.