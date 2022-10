Dấu hiệu cảnh báo gan bị tổn thương

Khoảng 50 triệu người trên thế giới bị bệnh gan mạn tính, gây ra khoảng 2 triệu ca tử vong. Tỷ lệ mắc bệnh có thể thấp hơn thực tế do nhiều bệnh nhân không có triệu chứng.

Craig Lammert, Phó giáo sư tại Đại học Y khoa Indiana (Mỹ), cho biết: “Béo phì, tiểu đường, huyết áp cao, cholesterol cao - những đặc điểm chung của hội chứng chuyển hóa - là những yếu tố nguy cơ chính dẫn đến sự phát triển của bệnh gan nhiễm mỡ".

Theo các chuyên gia, dưới đây là 5 dấu hiệu gan của bạn đang bị tổn thương.

Đau bụng

Các bác sĩ cho biết, khó chịu ở bụng có thể là một dấu hiệu của tổn thương gan. Saleh Alqahtani, Giám đốc nghiên cứu lâm sàng về gan của Johns Hopkins Medicine, giải thích: “Dấu hiệu bệnh nặng là khi da chuyển vàng, cảm thấy đau bụng trên bên phải. Tốt hơn hết là bạn nên ngăn chặn bệnh gan trước khi tình hình trở nên quá nghiêm trọng".

Vàng da

Theo Eatthis, vàng da là một trong những dấu hiệu phổ biến nhất của tổn thương gan. Khi đó, da, lòng trắng của mắt ngả sang màu vàng do lượng bilirubin (sắc tố mật) trong máu cao bất thường.

Nước tiểu thường có màu sẫm do bilirubin được bài tiết qua thận. Mức độ cao của bilirubin có thể do viêm hay các bất thường khác của tế bào gan hoặc tắc nghẽn ống dẫn mật. Đôi khi, vàng da do vỡ một lượng lớn hồng cầu, xảy ra ở trẻ sơ sinh. Vàng da thường là dấu hiệu đầu tiên và đôi khi là dấu hiệu duy nhất của bệnh gan.

Ngứa da

Bác sĩ chuyên khoa gan Sumera Ilyas giải thích: "Đầu tiên, bệnh nhân có thể mệt mỏi, suy nhược, sụt cân, buồn nôn, dễ bị bầm tím hoặc chảy máu, sưng phù ở chân, bàn chân hoặc mắt cá chân, ngứa da, mẩn đỏ trên lòng bàn tay và mạch máu giống mạng nhện trên da”.

Đầy bụng

Cảm thấy đầy bụng mà không có lý do có thể báo hiệu các vấn đề với gan của bạn. Gan to thường là dấu hiệu của bệnh gan với triệu chứng gồm khó chịu ở bụng hoặc cảm giác no bụng. Khi đó, gan có kích thước lớn hơn bình thường.

Mệt mỏi

Bác sĩ Melissa Palmer thông tin: “Một trong những triệu chứng phổ biến nhất và gây suy nhược ở những người bị bệnh gan là mệt mỏi, phổ biến cho tất cả các loại từ xơ gan mật nguyên phát đến viêm gan mạn tính”.

Ở một số bệnh nhân, cảm giác mệt mỏi bắt đầu vài năm sau khi nhận chẩn đoán bệnh gan. Ở những người khác, đó là lý do chính khiến họ quyết định đi khám. Một số bệnh nhân thậm chí còn đi khám tâm thần, vì triệu chứng đi kèm thường là trầm cảm.