Trải nghiệm ‘hơn cả một chuyến bay’

Ra mắt vào ngày 18/8/2018, Bamboo Airways trở thành hãng hàng không tư nhân xác định mục tiêu cung cấp dịch vụ định hướng chuẩn quốc tế từ ngày đầu thành lập. Lấy trải nghiệm dịch vụ hành khách làm tôn chỉ hành động xuyên suốt, Bamboo Airways theo đuổi mục tiêu thiết lập chuẩn mực mới trong cung cấp dịch vụ hàng không. Hãng nhanh chóng khởi tạo và lan tỏa được dấu ấn thương hiệu riêng về dịch vụ hàng không, dù sinh sau đẻ muộn giữa thị trường ngày càng cạnh tranh khốc liệt.

Trong vô vàn điểm gợi nhớ về dịch vụ hàng không trên thị trường quốc nội, Bamboo Airways trở thành hiện tượng gây chú ý vào thời điểm mới ra mắt với hành động cúi chào và đặt tay lên ngực trái thay cho lời chào hiếu khách. Những dấu ấn riêng trong quy trình phục vụ hành khách từng bước ghi điểm với khách hàng và được đánh giá cao. “Ân cần, chu đáo, chuyên nghiệp” trở thành những từ khóa thương hiệu khi nhắc đến đội ngũ tiếp viên và nhân viên mặt đất của Bamboo Airways.

Hình ảnh tiếp viên với bàn tay đặt trên ngực trái và nụ cười thường trực trên môi đã làm nên thương hiệu của Bamboo Airways.

“Hành trình hướng đến dịch vụ hàng không chuẩn quốc tế phải được bắt đầu từ những hành động chạm đến trái tim hành khách. Ở Bamboo Airways, mọi hành động của từng nhân viên đều hướng tới mục tiêu đó”, ông Nguyễn Ngọc Trọng, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Bamboo Airways, cho biết.

Chuyên cơ Bamboo Airways chở Đội tuyển bóng đã nữ Việt Nam về nước sau khi giành vé tham dự Giải vô địch bóng đá nữ thế giới World Cup 2023.

Những chuyến bay chở theo nụ cười và sự hài lòng ngày càng đưa nhiều hành khách đến với hãng. Đến nay, Bamboo Airways đã vận chuyển hơn 20 triệu hành khách trên những chuyến bay an toàn tuyệt đối. Chất lượng dịch vụ hàng không của Bamboo Airways được đánh giá tích cực, minh chứng qua nhiều giải thưởng lớn: "Hãng hàng không có dịch vụ tốt nhất Việt Nam", "Hãng hàng không khu vực hàng đầu châu Á", "Hãng hàng không cấp tiến nhất châu Á" và "Đoàn tiếp viên xuất sắc nhất châu Á", top "Hãng bay khu vực tốt nhất thế giới và châu Á"…

Từ khi hoạt động, Bamboo Airways liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng hãng bay có tỷ lệ cất cánh đúng giờ (OTP) cao nhất trong 3 hãng hàng không nội địa lớn nhất, cũng như toàn ngành hàng không Việt Nam, với tỷ lệ trung bình đạt 95%. Khi thời gian được ví như tiền bạc, thì tiêu chí khai thác đúng giờ của Bamboo Airways chính là hình thức bảo vệ quyền lợi của khách hàng một cách tối đa và chuyên nghiệp nhất.

Hệ thống phòng chờ Thương gia chuyên biệt đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi của khách hàng trong thời gian chờ cất cánh

Đánh giá về hành trình hình thành và phát triển của Bamboo Airways, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam - ông Định Việt Thắng từng nhận định: “Bamboo Airways là một trong các hãng hàng không có quá trình khởi nghiệp rất tốt. Cục đánh giá Bamboo Airways là hãng hàng không có những chỉ số ấn tượng về chất lượng dịch vụ, bay đúng giờ. Đặc biệt, chỉ số an toàn hàng không của Bamboo Airways nằm trong top đầu”.

Những hành trình tiên phong

Nếu như tỷ lệ bay đúng giờ và chất lượng dịch vụ từ tâm, hiếu khách hướng đến tiêu chuẩn quốc tế là tiêu chí trực quan nhất để đánh giá năng lực vận hành, thì mạng bay là thành tố củng cố vai trò của hãng trong công cuộc kết nối hàng không, mang lại hiệu ứng "tràn" trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội và thu hút du lịch.

Xuất hiện trên bản đồ hàng không nội địa khi đội bay có vỏn vẹn 4 tàu khai thác trên 7 đường bay, đến nay Bamboo Airways liên tục mở rộng quy mô đội tàu bay hiện đại và hoàn thành kết nối 22 cảng hàng không. Nhiều đường bay thẳng được hãng mở lối đã đóng góp tích cực cho quá trình liên kết kinh tế vùng nói riêng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đất nước nói chung. Cái tên Bamboo Airways gắn liền với cụm từ “tiên phong” khi hãng liên tiếp khai trương các đường bay Hà Nội – Rạch Giá, Hà Nội – Côn Đảo, TP HCM – Điện Biên, Hà Nội – Cà Mau, nối liền một dải non sông.

Báo cáo của Embraer từng lựa chọn Bamboo Airways là minh chứng điển hình trong việc áp dụng phương thức này tại Việt Nam và đánh giá cao vai trò của các đường bay đến thị trường ngách của hãng.

Máy bay Bamboo Airways tại Côn Đảo. (Ảnh: Lê Dân Nam)

Đơn cử, sau khi Bamboo Airways khai thác mạng bay đến Côn Đảo bằng máy bay Embraer, việc đi lại, du lịch của người dân và du khách cải thiện rõ rệt nhờ cơ hội trải nghiệm chất lượng dịch vụ và tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí và công sức di chuyển. Các đường bay của Bamboo Airways trở thành động lực tiếp sức để du lịch Côn Đảo phát triển hết tiềm năng. Năm 2022, Côn Đảo đón 523.515 lượt khách, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ, trong đó có 9.215 lượt khách quốc tế. 6 tháng đầu năm 2023, huyện Côn Đảo đón 385.765 lượt khách du lịch, đạt 77,58% kế hoạch năm, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu du lịch đạt gần 1.388 tỷ đồng, tăng 51,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Mục tiêu mở rộng chất lượng dịch vụ đến các khu vực trọng điểm, qua đó góp phần kiến tạo lực đẩy phát triển kinh tế cũng được áp dụng ở thị trường quốc tế. Năm 2022, Bamboo Airways là hãng hàng không đầu tiên đưa vào vận hành đường bay Hà Nội – Melbourne, hứa hẹn thúc đẩy hơn nữa các hoạt động kết nối giữa hai quốc gia Việt – Úc, xa hơn là kết nối châu Úc với Đông Nam Á và góp phần nâng cao vị thế cạnh tranh điểm đến của Việt Nam.

Chân trời rộng mở

Bước sang tuổi lên 5 trong bối cảnh biến động chung của thị trường và khó khăn nội tại đặt ra nhiều thử thách, Bamboo Airways đang thực hiện những bước chuyển mình lớn hướng đến mục tiêu mới.

Bamboo Airways đang thực hiện tái cơ cấu nhằm hướng tới các mục tiêu mới. (Ảnh: Huy Bảo)

Hãng bay cho biết đang quyết liệt tiến hành quá trình tái cấu trúc mạnh mẽ nhằm tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo cho sự phát triển ổn định và bền vững. Song song với tiến trình tái cấu trúc, hãng tiếp tục theo đuổi mục tiêu nâng cấp hơn nữa chất lượng dịch vụ hàng không chất lượng cao, phủ sóng nhận diện trên mạng bay quốc tế.

“Cất cánh 5 năm, thì hơn một nửa quãng thời gian đó phải đương đầu với nhiều biến động khôn lường, song nỗ lực bền bỉ và ý chí kiên cường đã thôi thúc Bamboo Airways luôn tiến lên phía trước. Với sự sát cánh của các cơ quan chức năng, đối tác đồng hành, sự đồng lòng của người Bamboo Airways, tôi tin rằng ‘chân trời rộng mở’ cùng loạt đích đến mới vẫn đang chờ chúng tôi chinh phục”, ông Nguyễn Ngọc Trọng bày tỏ.