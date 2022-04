5 phim Hàn đáng chú ý lên sóng trong tháng 5

Sau hàng loạt phim mở màn làng giải trí Hàn tháng 4 như: Our blues, My liberation notes, Again my life,...Thêm nhiều phim mới sắp ra mắt những tập đầu tiên vào đầu tháng 5, hứa hẹn bùng nổ với nội dung mới lạ cùng dàn diễn viên chất lượng. Cùng điểm qua 5 bộ phim Hàn sẽ lên sóng vào tháng 5 tới.

Bloody Heart (Trái tim đẫm máu)



Phim sẽ lên sóng vào lúc 21h30 tối thứ 2 và thứ 3 hàng tuần trên kênh KBS2 từ ngày 2/5 với sự góp mặt của Lee Joon, Kang Han Na, Jang Huyk,...

Bloody heart là bộ phim lịch sử hư cấu kể về vua Lee Tae cùng người phụ nữ ông yêu - Yoo Jung. Ông vướng vào cuộc chiến tranh giành quyền lực chính trị đẫm máu. Sau này, hai người trở thành kẻ thù của nhau trong cuộc chiến chính trị do gia đình Yoo Jung nằm ở phe đối lập, Lee Tae buộc phải từ bỏ tình yêu để có thể thực hiện lý tưởng về chế độ quân chủ của mình. Câu chuyện tình yêu trong Bloody heart được cộng đồng mạng ví như phiên bản Joseon của Romeo và Juliet.

Phim quy tụ những gương mặt đã từng có những hoạt động nổi bật tại Hàn. Lee Joon từng là thành viên của nhóm nhạc thần tượng MBLAQ, được giới chuyên môn đánh giá là ca sĩ chuyển sang đóng phim thành công nhất của làng giải trí.

Năm 2020, anh cũng công khai việc đã chia tay cô bạn gái Jung So Min sau 3 năm hẹn hò khiến nhiều người tiếc nuối. Còn Jang Hyuk là nam tài tử có tiếng của làng điện ảnh Hàn, anh dính bê bối trốn nghĩa vụ quân sự năm 2004, sau đó đã chuộc lỗi và miệt mài cống hiến cho sự nghiệp, vươn lên thành ngôi sao A những năm sau đó cùng những tác phẩm nổi bật: Săn nô lệ, Định mệnh anh yêu em, Âm thanh tội phạm,…

There is no Goo Pil Soo (Không có Goo Pil Soo)



Phim sẽ lên sóng vào lúc 21h tối thứ 4 và thứ 5 hàng tuần trên kênh Olleh TV từ ngày 4/5 với dàn diễn viên: Yoon Doo Joon, Kwak Do Won, Han Go Eun, Jung Dong Won,...

Nội dung chính phim kể về câu chuyện việc làm và khởi nghiệp của hai người đàn ông lần lượt ở độ tuổi 40 và 20. Go Pil Soo là trụ cột của gia đình ở độ tuổi 40, người đã từng là một võ sĩ quyền anh khi còn trẻ. Anh vẫn đang cố gắng để tạo dựng được thành tích thứ hai trong sự nghiệp võ sĩ của mình. Còn Jung Seok là một thiên tài trẻ tuổi, anh mơ thành lập riêng một công ty dù cuộc sống có nhiều sự cạnh tranh và không hề dễ dàng. Phim lồng ghép thêm nhiều cảnh tình cảm ấm áp cùng những câu chuyện ý nghĩa qua góc nhìn hai nhân vật.



Hai nam chính Yoon Doo Joon và Kwak Do Won đều có những dấu ấn nhất định trên màn ảnh nhỏ. Yoon Doo Joon trở lại diễn xuất sau 3 năm vắng bóng, anh xuất thân từ ca sĩ, là nhóm trưởng của nhóm nhạc HIGHLIGHT, đặc biệt là ghi điểm với những vai diễn trong: Splash Splash Love, Iris 2, Let’s Eat 1, Let’s Eat 2,... Ngược lại với Doo Joon, đời sống của Kwak Do Won khá kín tiếng và lặng lẽ. Thông tin nam diễn viên 45 tuổi trên các trang mạng xã hội ít và khó tìm, dù vậy, khán giả vẫn nhớ đến anh với những tác phẩm: Mister M, They yellow sea, Nameless gangster: The rule of time, Law hay the Wailing,...

Eve's Scandal (Bê bối Eve)



Phim sẽ lên sóng vào lúc 20h30 tối thứ 4 và thứ 5 hàng tuần trên kênh tvN từ ngày 25/5 cùng dàn diễn viên thực lực: Seo Ye Ji, Lee Sang Yeob, Park Byung Eun, Yoo Sun



Eve's scandal xoay quanh câu chuyện liên quan đến vụ kiện tụng ly hôn trị giá 2 nghìn tỷ won (khoảng 36 nghìn tỷ VNĐ) của một tập đoàn tài chính có tiếng tại Hàn Quốc. Lee Ra El - một người phụ nữ xinh đẹp, thông minh là nhân vật chính của vụ kiện ly hôn 'đắt tiền' này với Kang Yoon Gyum, CEO của tập đoàn đứng đầu trong giới tài chính. Trong công việc và hôn nhân, anh chưa từng dính vào bất kỳ bê bối nào cho đến khi anh gặp Lee Ra El và yêu cô.



Seo Yeji - nữ chính của phim - từng dính liên hoàn bê bối trong sự nghiệp: bạo lực học đường, bằng cấp giả, bắt nạt nhân viên hay kiểm soát bạn trai quá đà,... Dù bị người hâm mộ Hàn Quốc lên án tẩy chay gay gắt, cô vẫn sẽ xuất hiện với vai diễn mới nhất trong Eve's scandal thời gian tới.

Nam chính Park Byung Eun vẫn chưa có quá nhiều vai diễn trong sự nghiệp, đây là vai nam chính truyền hình đầu tiên anh nhận được. Phim được kỳ vọng sẽ gây sốt khi kịch bản được chắp bút bởi biên kịch nổi tiếng Yoon Young Mi cùng chủ đề chính trong phim là đề tài được công chúng quan tâm nhiều trong thời gian gần đây.

Doctor Lawyer (Bác sĩ luật sư)



Phim sẽ lên sóng vào lúc 20h tối thứ 6 và thứ 7 hàng tuần trên kênh MBC từ ngày 27/5 với dàn diễn viên: So Ji Sub, Im Soo Hyang, Shin Sung Rok,...

Doctor lawyer là phim được mong đợi của đài MBC nửa đầu năm 2022. Phim xoay quanh Han Yi han - người được mệnh danh là "quái vật phòng mổ" của Bệnh viện Đại học Bansuk. Một bác sĩ phẫu thuật tài năng như vậy nhưng lại không thể cứu sống một bệnh nhân khi gặp sự cố khâu phẫu thuật. Tình tiết dần phát triển khi Yi han trở thành một luật sư chuyên về các vụ kiện y tế và khám phá ra bí mật đằng sau ca phẫu thuật thất bại của mình, hứa hẹn sẽ nhiều tình tiết kinh dị và tâm lý thú vị.



Doctor lawyer là tác phẩm đánh dấu sự trở lại làng phim ảnh Hàn Quốc của So Ji Sub sau 4 năm vắng bóng kể từ My secret terrius vào năm 2018 và 2 năm sau khi anh kết hôn với bạn gái kém 17 tuổi Jo Eun Jung.

Sau 26 năm lăn lộn trong giới giải trí, nam diễn viên đã sở hữu khối tài sản khổng lồ cùng danh tiếng ổn định cùng các vai diễn trong: Mặt trời của chàng Joo, Xin lỗi, anh yêu em, Và em sẽ đến, Đảo địa ngục,...

The Sound of Magic (Thanh âm của ma thuật)

Phim sẽ lên sóng vào 22h ngày 6/5 trên Netflix. Sự trở lại của Ji Chang Wook, Choi Sung Eun, Hwang In Yeop,... hứa hẹn đem đến một làn gió mới cho phim.

The sound of magic là câu chuyện giả tưởng kể về mối quan hệ giữa một ảo thuật gia bí ẩn Lee Eul, nữ sinh trung học Yoon Ah Yi cùng cậu nam sinh Na II Deung. Sau khi bị cha mẹ bỏ rơi, Yoon Ah Yi tự mình làm việc chăm chỉ để nuôi sống bản thân và cậu em trai. Cũng bởi gánh nặng cuộc sống, Ah Yi gác bỏ ước mơ của mình và chỉ mong ước được lớn thật nhanh để có được một công việc ổn định.



Sở hữu gương mặt điển trai và ngoại hình chuẩn, Ji Chang Wook ngày càng được người hâm mộ yêu mến bởi thực lực diễn xuất tốt và thành công bằng chính nỗ lực của mình. Anh còn được cộng đồng mạng đồn có tình cảm với ca sĩ Yoona và diễn viên Kim Joo Ri nhưng đều lên tiếng phủ nhận.

Bạn diễn của anh - Choi Sung Eun là tân binh trong làng phim ảnh Hàn Quốc. Choi Sung Eun hội tụ nét đẹp của Han Hyo Joo, Ha Ji Won, cố nghệ sĩ Sulli,...Tuy tuổi nghề còn trẻ, Sung Eun đã có hai vai diễn ấn tượng trong Start up và SF8.

Trailer phim The Sound of Magic của nam chính Ji Chang Wook



Bách Văn