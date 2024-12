Tạp chí TIME vừa chọn ra những bộ phim Hàn hay nhất năm. Theo thống kê có đến 80% người dùng Netflix xem phim Hàn trên nền tảng này.

5. The Atypical Family (Dù tôi không phải người hùng)



Các nhân vật trong phim "The Atypical Family". Ảnh: Netflix

The Atypical Family khai thác câu chuyện không mới với Hollywood, về một gia đình mà các thành viên đều sở hữu siêu năng lực kỳ lạ. Trong phim, Jang Ki-young đảm nhiệm vai Bok Gwi-ju, một người cha có khả năng xuyên không kể từ khi vợ ông qua đời. Tuy nhiên, năng lực này dần phản tác dụng khiến cuộc sống trở nên đảo lộn.

TIME đánh giá The Atypical Family là một trong những bộ phim Hàn hay nhất năm khi khai thác câu chuyện về bi kịch cũng như sự hàn gắn trong gia đình. Phim phá vỡ khuôn mẫu thường thấy về các tác phẩm siêu anh hùng khi tập trung khai thác những vấn đề nội tại của các nhân vật và được coi là tác phẩm có ý nghĩa chữa lành.

4. A Shop For Killers (Cửa hàng sát thủ)

Kim Hye-jun và Lee Dong-wook được khen ngợi vì có màn kết hợp tuyệt vời.

8 tập phim A Shop For Killers khi ra mắt hồi đầu năm 2024 nhanh chóng gây chú ý với lối kể phi tuyến tính. Phim xoay quanh cô gái mồ côi Jeong Ji-an (Kim Hye-jun) với người chú bí ẩn Jeong Jin-man (Lee Dong-wook đóng) nhận nuôi cô bé. Khi Jeong Jin-man đột ngột qua đời, Jeong Ji-an bỗng chốc trở thành mục tiêu ám sát bởi thừa kế một khối tài sản lớn từ chú mình.

TIME nhận xét A Shop For Killers là tổng hòa diễn xuất hoàn hảo của các diễn viên, những góc máy đẹp và lối kể đầy kịch tính. Đây được coi là ví dụ tiêu biểu cho sự đa dạng về thể loại của phim Hàn giữa bối cảnh phim tình cảm lãng mạn lên ngôi.

3. Love in the Big City

"Love in the Big City" ngập cảnh nóng đồng giới. Ảnh: Soompi

Love in the Big City ra mắt hồi tháng 1- đối mặt với làn sóng tẩy chay dữ dội trong nước vì khán giả cho rằng phim cổ xúy đồng tính luyến ái.

Phim xoay quanh nhà văn đồng tính Go Young (Nam Yoon-su) trong hành trình đi tìm tình yêu đích thực của đời mình giữa định kiến của xã hội về giới tính thật của bản thân. Ban đầu khi được phát hành, nó đã vấp phải sự phản đối dữ dội từ các nhóm chống LGBTG tại Hàn Quốc, cáo buộc bộ phim "tôn vinh và thúc đẩy đồng tính luyến ái", buộc công ty sản xuất phải thay thế trailer bằng phiên bản đã kiểm duyệt bởi có quá nhiều cảnh nóng giữa hai nhân vật chính.

Nhưng khi phát hành quốc tế, Love in the Big City lại được khán giả đón nhận và khen ngợi vì diễn xuất ăn ý cùng hình thể và gương mặt điển trai của hai diễn viên chính.

2. Jeongnyeon: The Star is Born (Jeongnyeon: Ngôi sao vụt sáng)

Vai diễn được yêu thích của Kim Tae-ri trong phim "Jeongnyeon: The Star is Born". Ảnh: TvN

Series phim 12 tập có sự góp mặt của Kim Tae-ri, một trong những ngôi sao nổi bật nhất của Làn sóng Hàn Quốc từng tham gia phim The Handmaiden khiến Jeongnyeon: The Star is Born nhận được sự chú ý ngay từ đầu.

Một trong những lý do khiến tác phẩm được đông đảo người Hàn Quốc yêu thích vì giúp hồi sinh hình thức nghệ thuật kịch hát kể chuyện truyền thống dù lấy bối cảnh cuộc chiến tranh Triều Tiên vào đầu thập niên 1950. Mỗi tập phim Jeongnyeon: The Star is Born đều bắt đầu trên một sân khấu, khi loạt phim Hulu phát sóng phần giới thiệu. Bộ phim khắc họa quá trình vươn lên của Jeongnyeon (Kim Tae-ri) từ một cô gái bán cá tuổi teen vô tư trở thành ngôi sao sân khấu.

TIME đánh giá, Jeongnyeon: The Star is Born là một tác phẩm khác biệt lấy phụ nữ là trung tâm không giống bất cứ bộ phim nào trên truyền hình năm 2024.

1. Lovely Runner (Cõng anh mà chạy)

Cảnh lãng mạn trong phim "Lovely Runner". Ảnh: TvN

Phim mất tới 3 năm làm tiền kỳ trước khi được đưa vào sản xuất nhưng xứng đáng trở thành bộ phim Hàn được yêu thích nhất năm nhờ nội dung và hình ảnh lãng mạn với câu chuyện tình xuyên thời gian. Khi được công chiếu trên kênh tvN của Hàn Quốc và sau đó là Viki cho khán giả toàn cầu hồi tháng 4/2024, Lovely Runner tăng trưởng khán giả ổn định theo từng tuần.

TIME so sánh Lovely Runner như phiên bản của Your Name và cặp diễn viên Kim Hye-yoon và Byeon Woo-seok đã có vai diễn bùng nổ trong sự nghiệp khi thể hiện sự ngây thơ thời niên thiếu của hai nhân vật chính Im Sol và Ryu Sun-jae đến khi họ trưởng thành ở tuổi 30 luôn dành tình yêu cho nhau.

Quỳnh An