Top 5 sai lầm phổ biến khi làm IELTS Writing Task 1

2. Viết Overview không rõ ràng

Overview (tổng quan) là gì?

Một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá Task Achievement là viết overview rõ ràng. Overview mô tả thông tin chung, tóm tắt các tính năng, sự khác biệt hoặc xu hướng quan trọng nhất được rút ra từ biểu đồ. Thông thường, overview không nên chứa bất kỳ dữ liệu đặc biệt nào, thay vào đó, các dữ liệu này sẽ để dành viết cho đoạn thân bài.

Phần tổng quan thường dài một câu, mặc dù trong một số trường hợp có thể là hai câu. Mặc dù không có yêu cầu về vị trí, overview thường là đoạn thứ hai sau phần giới thiệu. Giám khảo sẽ tìm đọc đoạn overview để chấm điểm câu trả lời của bạn, vì vậy, nên bắt đầu phần tổng quan của bạn bằng “Overall” (nhìn chung) hoặc “In general” (thông thường) có thể giúp giám khảo xác định được câu trả lời đó.

Thế nào là một overview rõ ràng?

Overview phải mô tả cụ thể biểu đồ mà bạn phân tích. Ví dụ, tham khảo biểu đồ cột cuối bài viết dưới đây.

Một overview chung chung như câu sau, sẽ không được xem là “rõ ràng” và sẽ ảnh hưởng đến điểm Task Achievement (Yêu cầu hoàn thành đúng đề thi).

● Overall, there were many significant changes in the data.

Thay vì thế, hãy tham khảo overview rõ ràng bên dưới:

● Overall, computer ownership grew steadily during these years with the disparity between those with lower and higher levels of education narrowing.

Ở ví dụ này, người viết đã đưa ra các xu hướng chung một cách thích hợp và sự khác biệt chủ yếu của thông tin được trình bày trong biểu đồ mà không cần dùng bất kỳ dữ liệu cụ thể nào. Do đó, đây sẽ được xem là một overview rõ ràng.