Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung chưa đáp ứng kỳ vọng của Trung ương

So với ngày hôm qua, đến chiều tối nay, bão số 1 đã tăng thêm 3 cấp với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14. Miền Bắc từ tối mai sẽ mưa to đến rất to, một số tỉnh có hơn 50.000 người ở vùng nguy cơ gặp lũ quét và sạt lở đất.