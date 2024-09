Sau bão số 3 Yagi, thành phố Hà Nội có hàng chục nghìn gây xanh bị gãy đổ, gây cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị. Dù lực lượng chức năng, người dân... đã rất nỗ lực để dọn dẹp nhưng trên vỉa hè còn nhiều bãi tập kết tạm cành cây, thân cây gây ảnh hưởng đến giao thông.

Bộ Công an đã huy động 500 chiến sĩ tăng cường dọp cây xanh gãy, đổ vì bão số 3. Ảnh: Nguyễn Hằng

Đại diện Bộ Công an cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ, tối 14/9, Ban Thanh niên Công an nhân dân đã phát động và tổ chức cho 500 đoàn viên thanh niên của Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (K02) và Công an TP Hà Nội ra quân dọn dẹp, chỉnh trang các tuyến phố trên địa bàn, sớm trả lại thủ đô "xanh - sạch - đẹp" như trước.

Theo thống kê, khoảng 40.000 cây xanh tại TP.Hà Nội bị gãy, đổ trong cơn bão số 3. Ảnh: Nguyễn Hằng

Theo đại diện Bộ Công an, các lực lượng tham gia tổng dọn dẹp quyết tâm hoàn thành trong đêm 14 và ngày 15/9, đảm bảo toàn bộ các tuyến phố trong nội thành được dọn sạch, giúp người dân sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cho biết, đơn vị đã tăng cường 300 cán bộ, chiến sĩ từ 5 đơn vị để làm nhiệm vụ tại địa bàn quận Ba Đình. Lực lượng được huy động sẽ làm việc nhanh chóng và hiệu quả, dù phải làm xuyên đêm.

Bên cạnh 300 chiến sĩ hỗ trợ cho đợt tổng dọn dẹp này, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cũng đã điều động hàng ngàn lượt chiến sĩ đến các địa bàn bị ảnh hưởng bởi bão và hoàn lưu sau bão, nhằm giúp địa phương và người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Đại diện Công an TP Hà Nội cũng thông tin, Công an quận Ba Đình, Hai Bà Trưng đã huy động lực lượng phối hợp với 2 đơn vị của Bộ Công an tổ chức dọn đường phố.

Trong 1 tuần qua, UBND quận Ba Đình đã huy động hơn 1.000 người cùng hơn 40 phương tiện tham gia cắt gọn, thu dọn cây cối bị đổ. Đến nay, dù tình hình có sự cải thiện, song vẫn còn rất nhiều việc cần thực hiện để đô thị sớm trở lại khang trang, sạch sẽ.

Trong sáng cùng ngày, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài và lãnh đạo TP Hà Nội cùng với người dân xuống đường tổng vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả bão Yagi.