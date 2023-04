Dung tích phổi lớn

Dung tích phổi có thể dự đoán tuổi thọ, đó là kết luận được các nhà khoa học tại Đại học Y Boston (Mỹ) đưa ra sau 30 năm nghiên cứu. Dung tích phổi thể hiện khả năng cung cấp oxy cho cơ thể. Người có dung tích phổi lớn, khả năng nạp oxy và thải khí CO2 càng mạnh, chức năng tim phổi càng tốt, hạn chế các bệnh tuổi già và có nền tảng thể lực dẻo dai hơn. Hầu hết dung tích phổi của con người sẽ suy giảm theo tuổi tác, vì vậy những người có dung tích phổi lớn thường sống lâu hơn.

Người đàn ông có cơ bắp to chắc thường có sức khỏe tốt, sống thọ hơn. Ảnh minh họa: India.com

Cơ bắp to

Từ góc độ sinh lý học của con người, chức năng chính của cơ bắp là phối hợp với xương để tạo ra sức mạnh và giúp con người có thể thực hiện các hoạt động hàng ngày. Nghiên cứu cho thấy số lượng và sức sống của cơ bắp có liên quan đến sự xuất hiện và phát triển của một số bệnh trong cơ thể con người, do đặc thù về vị trí nên chúng có tác động không nhỏ đến sức khỏe, thậm chí là tuổi thọ.

Một cuộc khảo sát kéo dài 27 năm đối với 1 triệu nam giới ở Thụy Sĩ cho thấy những người đàn ông có cơ bắp khỏe mạnh hơn có tỷ lệ tử vong thấp hơn và sống lâu hơn.

Vòng ba to

Vòng ba căn tròn, săn chắc không chỉ là đặc điểm thu hút của phái nữ mà còn của nam giới. Những nam giới có vòng ba to thường sở hữu nhiều gene tốt. Theo các nhà nghiên cứu, những nam giới có vòng ba to thường có hệ tim mạch và não khá tốt, đồng thời thể hiện nhu cầu và khả năng sinh lý cao.

Ngoài ra, theo kết quả từ một nghiên cứu của các chuyên gia ở Nga, đàn ông có vòng ba khiêm tốn, hông lép có khuynh hướng nóng tính, khó kiểm soát cơn tức giận. Đàn ông có vòng ba đầy đặn, săn chắc và độ cong lý tưởng lại là người nhẹ nhàng, điềm đạm. Không những thế, những người đàn ông này còn chung tình, chung thủy. Khi yêu thì hết lòng, khi kết hôn thì cưng chiều vợ hết mực.

Bàn tay to, dày

Theo nhân tướng học, người đàn ông có bàn tay to cho thấy họ có sức lao động, siêng năng, kèm theo đó là bản lĩnh. Dù gặp khó khăn, thử thách, họ cũng sẽ tìm cách nhanh chóng vượt qua.

Ngoài ra, người đàn ông có lòng bàn tay dày, sáng khỏe thường có các chức năng như thận, tỳ, dạ dày khỏe mạnh, sinh ra đã có nền tảng cơ thể tốt, khả năng chống đỡ bệnh tật tốt hơn.

Mũi to

Theo Sina, nhiều người mặc cảm mũi to vì nghĩ rằng bộ phận này sẽ làm giảm tính hài hòa trên khuôn mặt mình. Thực tế, theo y học cổ truyền Trung Quốc, những người sống thọ thường có cánh mũi to hơn so với người khác. Bởi phần mũi to sẽ giúp công việc hít thở diễn ra hiệu quả hơn, lượng oxy trong máu được tăng lên sẽ giúp trì hoãn sự lão hóa của cơ thể. Đồng thời, một chiếc mũi lớn sẽ đóng vai trò như một “máy lọc” vi khuẩn và virus có trong không khí, từ đó giúp đàn ông ngừa được nhiều bệnh nguy hiểm, đặc biệt là các bệnh về đường hô hấp.

Tai to

Theo quan điểm của dân gian, tai to là biểu hiện của sự may mắn và sẽ đem lại nhiều phúc lành cho người sở hữu chúng. Không những vậy, tai còn là bộ phận liên kết với ngũ tạng, do đó nếu tai bạn to thì những cơ quan khác trong cơ thể sẽ càng hoạt động trơn tru.

Ngoài ra, theo y học cổ truyền Trung Quốc, nam giới có tai lớn thường sẽ có khí huyết và một hàm răng chắc khỏe, khả năng sống thọ cao hơn. Vậy nên, nếu bạn có đôi tai to hơn người bình thường thì cũng đừng tự ti, vì đó là biểu hiện của một nền tảng sức khỏe tốt từ sâu bên trong.