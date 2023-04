Cụ ông Cao Hoàn Sinh, 106 tuổi, trú tại Quảng Tây, Trung Quốc (mọi người thường gọi là "lão Cao"), có sức khỏe rất tốt. Ông rất ít khi bị ốm, đặc biệt các bệnh như huyết áp cao, bệnh về tim mạch cũng rất “xa lạ” đối với ông.

Trong một cuộc phỏng vấn, lão Cao chia sẻ bí quyết giúp ông khỏe mạnh chỉ gói gọn trong 5 điều dưới đây, đặc biệt trong đó có một món ăn rất dân dã. Bí quyết trường thọ và bảo vệ tim mạch của lão Cao rất phù hợp với tất cả mọi người, rất dễ thực hiện.

Người cao tuổi sống lâu nhờ thói quen ăn uống, thái độ hòa nhã. Ảnh: Healthdaily

1. Thái độ tốt

Khi còn trẻ, lão Cao làm thợ mộc trong một nhà máy chế biến gỗ. Công việc chủ yếu là dùng sức, ông giữ gìn được một cơ thể rất khỏe mạnh. Ông thường dạy các con: “Khi gặp khó khăn, thất bại cố gắng giữ tâm bình tĩnh, bởi trái tim không chỉ là cơ quan bơm máu mà còn là cơ quan rất thông minh, nếu cảm xúc không tốt sẽ ảnh hưởng đến tim”.

Khi buồn bã, hệ thống thần kinh giao cảm của cơ thể con người tiết ra một lượng lớn hormone gây căng thẳng, khiến tim đập nhanh hơn và các động mạch co lại, từ đó dẫn đến một số triệu chứng của bệnh nhồi máu cơ tim như đau tim, khó thở và sốc.

Giáo sư Đỗ Phụng Hà, Khoa tim mạch của Bệnh viện Thiên Tân, Bắc Kinh, cho biết: "Thư giãn đầu óc có thể ngăn ngừa và điều trị các bệnh về tim mạch và mạch máu não. Hãy cố gắng giữ một thái độ tốt, tịnh tâm, để mọi thứ trôi qua, bệnh tật và những rắc rối của bạn sẽ lắng xuống ở một mức nhất định".

2. Ăn món ngon: Thịt hầm cà rốt

Theo Healthdaily, cà rốt hầm thịt lợn là món ăn lão Cao vô cùng thích. Không sử dụng thực phẩm chức năng, ông chủ yếu ăn thịt, trứng, gà, cá. Nhiều người lớn tuổi thường có thắc mắc: "Liệu ăn thịt mỡ có bị béo phì và huyết áp cao hay không?".

Về vấn đề này, Giáo sư Hồng Hưng Hoa, Viện Di truyền và Sinh học Phát triển thuộc Viện Khoa học Trung Quốc, giải thích, mọi người không nên từ bỏ hẳn thịt mỡ, ăn thịt mỡ nấu chín kỹ (hầm khoảng 2 tiếng) có thể hạ mỡ máu, hạ huyết áp, giảm cholesterol. Điều lành mạnh nhất nên làm là om thịt với cà rốt đỏ và cho một chút rượu vang đỏ.

Lão Cao thích món thịt hầm cà rốt. Ảnh: Healthdaily

3. Trái cây tốt: Nho

Món trái cây lão Cao yêu thích đó là nho. Mùa hè, ông thường mua nho về làm vài chai rượu vang. Trương Linh, chuyên gia dinh dưỡng cấp Quốc gia, cho biết bản thân quả nho có giá trị chữa bệnh nhất định. Các nhà khoa học Pháp đã phát hiện ra rằng nho có thể ngăn ngừa huyết khối tốt hơn aspirin, đồng thời có thể hạ thấp mức cholesterol trong huyết thanh của cơ thể con người, giảm sự kết dính của tiểu cầu, có tác dụng nhất định đối với việc phòng ngừa các bệnh tim mạch và mạch máu não.

Các flavonoid chứa trong nho là chất chống oxy hóa mạnh, có tác dụng chống lão hóa và có thể loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể. Các nguyên tố vi lượng chống ung thư (resveratrol) trong nho có thể ngăn chặn các tế bào khỏe mạnh trở thành ung thư và ngăn chặn sự lây lan của các tế bào ung thư.

4. Một động tác tốt: Ngâm chân mỗi tối

Lão Cao ngâm chân nửa tiếng mỗi đêm, đồng thời ông dùng khăn để ủ đầu. Triệu Yến, Giám đốc Khoa Xoa bóp và phục hồi chức năng, cho biết ngâm chân nước nóng thường xuyên có thể làm tăng lưu lượng máu của bàn chân. Vì vậy, ngâm chân nước ấm không chỉ có tác dụng loại bỏ ẩm ướt mà còn cải thiện chất lượng giấc ngủ, đồng thời rất tốt cho tim mạch.

Khi ngâm chân, nhiệt độ nước nên là 40 độ C, có thể tùy theo thể trạng mà điều chỉnh, thời gian ngâm không nên quá lâu, tốt nhất là 15-30 phút, nếu thời gian quá lâu sẽ dễ làm tăng gánh nặng cho tim, không nên ngâm chân hàng giờ liền. Nên ngâm chân sau khi ăn 30 phút.

5. Một thói quen tốt: Không bao giờ ăn quá nhiều

Lão Cao không bao giờ ăn quá no, ngay cả khi thức ăn rất hấp dẫn, thậm chí con cái thuyết phục ông ăn nhiều hơn. Tuy nhiên, ông vẫn kiên quyết kiểm soát lượng thức ăn và sẽ không bao giờ ăn quá no. Sau khi bạn ăn cơm, một lượng lớn máu từ tim xuất ra sẽ dồn về đường tiêu hóa để hỗ trợ tiêu hóa, nếu ăn quá no sẽ dẫn đến lưu lượng máu ở mạch vành giảm, không đủ máu cung cấp cho cơ tim, từ đó gây ra bệnh tim mạch.

Không phải ăn càng nhiều càng tốt, nhất định phải kiểm soát lượng ăn của mình và điều này rất quan trọng. Đặc biệt là người già và người yếu tim, không nên ăn quá nhiều, ăn no đến 7 phần là tốt nhất, để hạn chế lượng muối ăn vào, ăn ít muối hơn đồng nghĩa với việc bổ sung canxi.