6 bước giúp bạn tất toán hết những món nợ khó trả 1 cách nhẹ nhàng

Nếu bạn vẫn còn lo lắng về các khoản nợ và cách giải quyết chúng thì đừng chần chừ gì nữa mà hãy tham khảo ngay bài viết này!

Không may nợ nần là điều không ai muốn. Thế nhưng, trong cuộc đời mỗi con người, chúng ta hoàn toàn có thể gặp phải điều này bất cứ lúc nào.

Ai cũng biết các khoản nợ chính là lý do lớn khiến bạn khó đạt được các mục tiêu tài chính, đồng thời mang đến cảm giác mệt mỏi, căng thẳng kéo dài. Song, trang The Balance đã đưa ra gợi ý 6 bướcthanh toán nợ nần giúp bạn có thể giải quyết vấn đề này 1 cách nhẹ nhàng hơn. Hãy thử tham khảo xem sao nhé!

Các khoản nợ luôn là thứ khiến chúng ta ăn không ngon, ngủ không yên. (Ảnh minh hoạ)

Bước 1: Hiểu rõ lý do nợ nần

Giống như tất cả mọi vấn đề khác, việc tìm ra nguyên nhân nợ nần là gì sẽ giúp bạn giải quyết được tận gốc. Tuy nhiên, đây lại là điều không mấy ai làm mà chỉ tập trung vào việc thanh toán nợ nần. Như vậy sẽ dẫn tới tình trạng lặp lại cảnh nợ nần trong tương lai.

* Nợ do các khoản cho vay để mua nhà/mua xe hoặc kinh doanh...

Việc vay tiền diễn ra tự nhiên ở một số giai đoạn nhất định của cuộc đời. Và những khoản nợ này vốn dĩ không xấu.

Thế nhưng chúng có thể tạo ra sự căng thẳng về tài chính khi bạn không thể thanh toán các khoản khi cần thiết hoặc ngốn quá nhiều thu nhập do chưa lên kế hoạch kĩ càng, khiến bạn không thể trang trải chi phí sinh hoạt hoặc tiết kiệm tiền. Dù rằng các khoản nợ này thường đi với mức lãi suất mà bạn có thể kiểm soát được đi chăng nữa.

* Nợ do chi tiêu "quá tay"

Những món nợ kiểu này không ít và thường là dưới dạng nợ thẻ tín dụng với lãi suất cao. Trường hợp này dễ hiểu và thường gặp đối với những người trẻ.

Tuy nhiên, bạn cần biết 1 điều là, khi không may rơi vào trường hợp này, rất có thể số tiền bạn phải trả cho những gì đã mua cao hơn nhiều so với giá trị thực của nó. Điều đó đi đôi với việc có thể làm giảm thu nhập và đòi hỏi bạn phải gánh thêm nhiều khoản nợ.

Cách tiêu tiền sẽ là thứ quyết định rất nhiều điều. Đó cũng là lý do tại sao có người giàu, kẻ nghèo dù cùng 1 mức lương. (Ảnh minh hoạ)

* Nợ do... hoàn cảnh

Đây là 1 vấn đề rất đáng bàn, bởi chỉ cần không may ốm đau hoặc chấn thương bất ngờ; thậm chí bỗng dưng thất nghiệp hoặc kinh doanh gặp chút không may, bạn cũng có thể phải nợ chồng chất. Nhưng có 1 sự thật là, khoản nợ này thường khiến nhiều người cảm thấy bế tắc hơn. Không chỉ vì đang gặp chuyện không may, mà còn vì những khoản nợ này thường đi kèm với lãi suất cao.

Bước 2: Kiểm soát chi tiêu 1 cách chặt chẽ

Kiểm soát chi tiêu là 1 bước không dễ gì thực hiện, nhưng cũng đừng vì thế mà cho phép mình lười biếng. Hãy dành thời gian để lên kế hoạch rõ ràng cho các khoản chi cần thiết trong tháng dựa trên tổng thu nhập trung bình. Chia càng nhỏ các khoản chi tiêu càng giúp bạn kiểm soát được nó 1 cách dễ dàng hơn.

Bước 3: Lập kế hoạch trả nợ

Có 1 quy định chung cho việc trả nợ đó là dù thế nào, hãy gửi thanh toán đúng hạn hàng tháng để không phải trả thêm phí và lãi suất. Đây chính là chìa khóa quan trọng nhất giúp bạn xác định được thời gian để xóa nợ hoàn toàn là bao nhiêu.

Muốn làm được điều này, hãy lập kế hoạch và sử dụng các chiến lược quản lý nợ bổ sung để giảm các khoản thanh toán hàng tháng hoặc hợp nhất nợ của mình. Cố gắng đừng để các khoản nợ bị lắt nhắt, trải dài cả tháng, như vậy bạn rất khó để kiểm soát dù rằng các đợt thanh toán với số tiền nhỏ sẽ giúp bạn thấy nhẹ nhàng hơn.

Ngoài ra, các khoản nợ có thể gây thiệt hại lớn đến tín dụng hoặc cuộc gọi liên tục từ các bên thu nợ có thể làm tổn hại đến cảm xúc và sức khỏe của bạn. Bạn nên ưu tiên thanh toán những khoản nợ này.

Bước 4: Thiết lập quỹ dự phòng

Sau khi trả hết nợ hoặc những tháng cuối cùng để có thể tất toán khoản nợ này, bạn nên bắt đầu tính đến việc xây dựng quỹ dự phòng cho mình. Đây chính là bước quan trọng để giảm thiểu khả năng mắc nợ 1 lần nữa trong tương lai.

Không chỉ thế, chính quỹ dự phòng này cũng giúp bạn linh hoạt và tự tin hơn trong việc xử lý các khoản chi bất ngờ.

Bước 5: Tránh mở thêm thẻ tín dụng hoặc vay mới

Nếu không muốn thời gian tất toán các khoản nợ kéo dài thêm thì nhất quyết định vay thêm nợ. Điều này áp dụng với tất cả các trường hợp mở thẻ tín dụng mới, tạo thêm khoản vay mới bằng bất kì hình thức nào.

Thời gian đầu khi trả nợ, bạn có thể sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong việc thắt chặt chi tiêu, nhưng hãy nhớ tuyệt đối đừng động tới thẻ tín dụng, kể cả trong những trường hợp khẩn cấp. Bởi vì đúng là thẻ tín dụng giúp bạn giải quyết được 1 số vấn đề liên quan tới chi tiêu ở thời điểm đó nhưng đến hạn thanh toán thì bạn sẽ còn đau đầu hơn nhiều đó.

Bước 6: Duy trì động lực trả nợ để xóa bỏ nợ nần hoàn toàn

Trả nợ cần nhiều nỗ lực và đây là hành trình gian nan, đầy khó khăn. Vậy nên đừng bỏ quên việc khuyến khích chính mình nhé, điều đó có thể giúp bạn tập trung và bước vào hành trình 1 cách nhiều hứng khởi hơn, đồng thời duy trì động lực để tiếp tục loại bỏ hoàn toàn các khoản nợ.

Trong trường hợp không may xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn, hãy tính toán lại ngân sách và cố gắng chấn chỉnh bản thân quay trở lại với mục tiêu trả nợ sớm nhất có thể nhé. Duy trì tinh thân luôn vui vẻ, vượt qua sự chán nản là điều quan trọng để giữ cho việc trả nợ đi đúng hướng.

Theo Phụ nữ Việt Nam