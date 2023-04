Người nhà tôi bị ung thư đại tràng, đang xạ trị để thu nhỏ khối u sau đó mới phẫu thuật. Bác sĩ tư vấn giúp bị ung thư nên ăn gì để có sức khỏe tốt, dễ hấp thu hơn. (Nguyễn Thị Trâm - Thường Tín, Hà Nội)

Bác sĩ Lê Văn Thành - Bệnh viện K (Hà Nội) trả lời:

Trong quá trình điều trị ung thư, người bệnh có thể phải chịu những tác dụng phụ của các phương pháp trị liệu. Vì vậy, chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân ung thư rất quan trọng, giúp họ có sức khỏe trong cuộc chiến chống lại bệnh tật.

Chế độ ăn thay đổi dựa trên loại ung thư và tình trạng sức khỏe của người bệnh. Mục đích chính là cung cấp đủ lượng calo và đạm (protein) cần thiết.

Dưới đây là những thực phẩm bệnh nhân ung thư nên ăn:



1. Rau họ cải

Các hợp chất trong rau họ cải chống tăng sinh u. Ảnh: ER

Rau họ cải như bông cải xanh, súp lơ, bắp cải, cải xoăn, cải thìa có thể chống ung thư và giảm nguy cơ tái phát. Một nghiên cứu cho thấy những hợp chất trong các loại rau họ cải có đặc tính chống tăng sinh và tiêu u, có thể giảm sự phát triển mất kiểm soát các tế bào ung thư. Các hợp chất hoạt tính sinh học trong rau họ cải cũng thúc đẩy quá trình loại bỏ một số chất gây ung thư trong cơ thể.

2. Thức ăn giàu protein

Protein (hay đạm) giúp phục hồi sức khỏe, sửa chữa những tổn thương trong tế bào, cung cấp năng lượng sau điều trị hóa chất. Trước khi bắt đầu điều trị, người bệnh cần tăng lượng đạm ăn vào để ngăn quá trình giảm khối lượng cơ, đây là một tác dụng phụ phổ biến của ung thư và quá trình điều trị. Những thực phẩm giàu đạm mà bệnh nhân nên ăn bao gồm: các loại đậu, thịt trắng, trứng, lúa mạch, phô mai tươi, các loại cá, sữa chua, đậu nành, yến mạch.

Nhiều người cho rằng đậu nành làm tăng nguy cơ ung thư vú. Hiện nay, chưa có nghiên cứu khẳng định điều đó. Trên thực tế, có nhiều bằng chứng cho thấy ăn sản phẩm từ đậu nành như: đậu phụ, sữa đậu nành, miso có thể làm giảm nguy cơ ung thư vú, nhất là ở phụ nữ châu Á. Ngoài ra, trong đậu nành có chứa nhiều protein và chất xơ có lợi cho sức khỏe. Do vậy, những thực phẩm từ đậu nành tốt cho sức khỏe và an toàn với bệnh nhân ung thư.

3. Quả mọng

Các loại quả mọng tốt cho bệnh nhân ung thư là mâm xôi, việt quất xanh, nam việt quất. Chúng có đặc tính chống oxy hóa, có lợi cho việc kiểm soát các triệu chứng ung thư. Một nghiên cứu cho thấy quả mọng có khả năng ngăn ngừa ung thư, chủ yếu là ung thư vú và đường tiêu hóa. Quả mọng còn giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt, gan, tuyến tụy và phổi.

4. Vitamin C

Vitamin C được biết đến có khả năng tăng sức đề kháng tự nhiên. Những bệnh ung thư thường giảm sức đề kháng, vì vậy thức ăn giàu vitamin C là cách tốt để giảm những tác động tiêu cực đến sức khỏe về lâu dài. Những thực phẩm giàu vitamin C bao gồm ớt đỏ, ớt xanh, cam, cải xanh, đu đủ.

5. Tỏi

Tỏi là loại gia vị được đánh giá cao. Ảnh minh họa: Chopra

Nghiên cứu cho thấy ăn tỏi có thể làm giảm nguy cơ ung thư dạ dày. Bệnh nhân ung thư nên ăn từ 2-5g tỏi mỗi ngày để tăng cường sức khỏe. Một số loại gia vị khác hành tây, hành tím, tỏi tây cũng có tác dụng tương tự như tỏi.

6. Thực phẩm giàu axit béo omega-3

Axit béo omega-3 có thể làm chậm sự phát triển của ung thư vú và tuyến tiền liệt. Vì cơ thể không tự tạo ra axit béo omega-3 nên cần cung cấp từ thức ăn hoặc chất bổ sung. Tuy nhiên, bệnh nhân ung thư nên bổ sung omega-3 thông qua thức ăn thay vì uống thực phẩm chức năng.

Những thực phẩm giàu axit béo omega-3 như: dầu hạt lanh, hạt chia, quả óc chó, cá thu, cá hồi, cá trích, cá mòi, cá cơm, cá ngừ.