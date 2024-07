Lũ ập quá nhanh, cả bản không kịp trở tay

Sáng 26/7, một ngày sau trận lũ ống kinh hoàng tràn qua xã Mường Pồn (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), các lực lượng chức năng cùng nhân dân đang chung tay khắc phục hậu quả thiên tai. Trận lũ ống xảy ra vào rạng sáng 25/7 đã khiến 2 người tử vong, 5 người mất tích và hơn 100 căn nhà bị lũ đánh sập, cuốn trôi và hư hỏng nghiêm trọng.

Lũ đến quá bất ngờ, đến nay nhiều người dân bản Mường Pồn 1 vẫn chưa hết ám ảnh. Hơn 60 năm từ khi lập bản, họ chưa từng chứng kiến trận lũ ống nào kinh hoàng đến vậy.

Ông Lò Văn Lún, người dân bản Mường Pồn 1 kể lại thời khắc kinh hoàng khi lũ quét qua: "Vào khoảng 1h sáng, tôi nhận được điện thoại của trưởng bản thông báo các gia đình phải di chuyển khẩn cấp vì mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét rất cao. Gần 1 giờ sau, lũ tràn về, đất từ ngọn núi phía sau đổ sập xuống cuốn trôi nhiều ngôi nhà".

Chị Lò Thị Liên được chăm sóc y tế. Ảnh: Phạm Trung

Bị mắc kẹt suốt 6 tiếng đồng hồ giữa tâm lũ, chị Lò Thị Liên (nhân viên Trạm Y tế xã Mường Pồn) cho biết, đến nay vẫn còn sợ hãi khi nhớ lại tiếng cây đổ gãy, tiếng nước gào thét...

Trưa hôm qua (25/7), sau nhiều giờ mắc kẹt ở tâm lũ, chị được lực lượng cứu hộ dùng cáng đưa ra khỏi vùng nguy hiểm.

Sau một ngày định thần, chị kể lại khoảnh khắc khi lũ tràn về: “Rạng sáng 25/7, tôi nghe tiếng nước chảy lớn, tiếng cây gãy đổ, đất đá lăn, 2 vợ chồng cùng nhau chạy ra ngoài thì bị nước lũ cuốn trôi, mỗi người một hướng khác nhau. Tôi bị mắc kẹt lại tại khu vực cây xăng Mường Pồn (bản Mường Pồn 1)".

Quá trình bị lũ cuốn trôi, chân chị bị đá va đập vào dẫn đến mất máu nên không thể tự mình thoát ra khỏi vũng bùn. "Sau hơn 6 tiếng mắc kẹt, tôi được lực lượng công an, bộ đội phát hiện và giải cứu. Đến nay điều khiến tôi thở phào nhẹ nhõm nhất là biết tin chồng tôi đã an toàn", chị Liên chia sẻ.

Cứu hộ trong đêm

Nói về trận lũ ống tại xã Mường Pồn, ông Lò Văn Cương - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên cho biết, khoảng 3h ngày 25/7, ông nhận được điện thoại của Chủ tịch UBND huyện Điện Biên thông báo về tình hình mưa lũ tại xã Mường Pồn gây thiệt hại rất lớn.

Ngay sau đó, ông cùng các cán bộ cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tức tốc lên đường tham gia khắc phục hậu quả.

Cả bản tan hoang sau trận lũ ống. Ảnh: Nguyễn Dương

Ngay trong đêm, các lực lượng chức năng gồm quân sự, công an, bộ đội biên phòng, dân quân tự vệ được huy động đến khu vực xã Mường Pồn.

Thượng tá Lù Văn Thưởng, Trưởng Công an huyện Điện Biên chia sẻ, ngay sau khi nhận tin, lực lượng Công an đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường và giải cứu thành công 4 hộ dân bị nước lũ cô lập.

Xác định trận lũ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh Điện Biên huy động khoảng 300 cán bộ phối hợp với lực lượng chức năng thực hiện tìm kiếm cứu nạn, di chuyển người, tài sản của các hộ dân khu vực nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Bên cạnh đó, cán bộ và nhân viên y tế cũng được huy động đến hiện trường để sơ cứu các trường hợp bị thương do mưa lũ.

Theo báo cáo của tỉnh Điện Biên, trận lũ ống làm 2 người tử vong là bà Lường Thị Nhớ (49 tuổi) và con trai là Cà Văn Trường (13 tuổi); hiện nay còn 5 người (thuộc 3 hộ gia đình) mất tích; ngoài ra còn khiến 120 ngôi nhà bị cuốn trôi, sập và hư hỏng, nhiều công trình thủy lợi, giao thông bị hư hỏng... Thống kê tổng thiệt hại tính đến 17h ngày 25/7 khoảng 25 tỷ đồng.