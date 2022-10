Thị trường ô tô Việt Nam đang vào mùa kinh doanh cuối năm, mặc dù nhiều thương hiệu ô tô đã ra mắt mẫu xe mới hoặc bổ sung nguồn hàng vào kinh doanh nhưng tình trạng "khan xe", "bán bia kèm lạc" vẫn chưa thuyên giảm.

Điển hình trong phân khúc tầm tiền 600 triệu đồng (giá lăn bánh), các mẫu xe đang có thời gian đặt lâu là Kia Sonet, Toyota Raize, Hyundai Accent. Trong đó mẫu Toyota Raize nếu muốn lấy xe ngay, khách phải chấp nhận "kênh giá" từ 30 đến 35 triệu đồng.

Toyota Raize hiện đang "khan hàng" do là xe nhập khẩu và bị bán "kênh" đến 35 triệu đồng.

Tuy nhiên, nếu mục đích mua xe để sử dụng, không quá chú trọng vào yếu tố được giá khi thế chấp ngân hàng như xe mới thì người mua có thể chọn kênh xe cũ. Điển hình trong tầm giá 600 triệu đồng, Hyundai Elantra đời 2019 là một lựa chọn thú vị.

Đầu tiên, khi chọn mua Hyundai Elantra 2019, người mua sẽ nhận được một chiếc xe cỡ C thay vì số tiền sẵn có chỉ đủ mua xe mới cỡ B (kích thước nhỏ và trang bị ít hơn). Tiếp đến, trên thị trường xe cũ, dòng Hyundai Elantra đang khá dồi dào nguồn hàng do xét về sức tiêu thụ, mẫu xe này bán chậm hơn các xe Hyundai khác.

Cần lưu ý, cầm trong tay 600 triệu để mua Hyundai Elantra cũ, người mua có khá nhiều lựa chọn bởi cùng năm 2019 nhưng Elantra có xe dáng cũ và mới.

Hyundai Elantra 2019 nếu sản xuất từ đầu năm đến trước tháng 5/2019 (thời điểm ra mắt bản facelift) sẽ có giá chưa đến 600 triệu, dao động từ 560 - 580 triệu (bản số tự động). Với bản facelift, Hyundai Elantra 2019 đang bán giá từ 610-650 triệu đồng. So với xe Hyundai Elantra mới số tự động hiện tại có giá lăn bánh từ 723 - 849 triệu đồng, mua xe cũ bản facelift sẽ tiết kiệm số tiền từ 113 - 199 triệu đồng.

Điểm hạn chế khi chọn mua Hyundai Elantra 2019 là đa số xe đã hết 3 năm bảo hành, do đó người mua sẽ cần phải kiểm tra kỹ càng các hạng mục cũng như giấy tờ để tránh mua phải xe kém chất lượng.

Hyundai Elantra 2019 hiện đang có giá bán từ 610-650 triệu đồng tùy phiên bản, tình trạng xe.

Trong số các phiên bản Hyundai Elantra 2019, bản 2.0L GLS hiện vẫn được nhiều người dùng quan tâm bởi trang bị khá đầy đủ, giá lại rẻ hơn bản 1.6 Sport AT từ 30 đến 50 triệu đồng.

Ngoại hình Elantra 2019 2.0L GLS không có sự khác biệt so với phiên bản hiện hữu đang bán, từ tản nhiệt lục giác to bản kiểu mới dạng thác nước nối liền cụm đèn pha cho đến trang bị Full LED ở đầu và đuôi.

Bên trong, màu sắc chủ đạo cho không gian nội thất bản 2.0L có 2 tông màu đen và vàng be, để phân biệt với bản 1.6 Sport (màu đen viền đỏ). Dù đã 3 năm tuổi nhưng trang bị bên trong xe vẫn khá tiện nghi, gồm màn hình cảm ứng 7 inch tích hợp Apple CarPlay, chìa khoá thông minh, nút bấm khởi động, đèn pha tự động, dàn âm thanh 6 loa,... Ưu điểm của Elantra số tự động đời này đều có sẵn điều hoà tự động 2 vùng độc lập, cảm biến gạt mưa, gương gập điện chỉnh điện. Riêng cửa sổ trời, hệ thống sạc không dây chuẩn Qi, sấy hàng ghế và kiểm soát hành trình chỉ bản 2.0L và 1.6 Turbo mới có.

Nội thất Hyundai Elantra 2019 phiên bản 2.0L GLS

Về sức mạnh, Hyundai Elantra 2019 phiên bản 2.0L GLS cho công suất tối đa 152 mã lực, mô-men xoắn cực đại 196 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Trang bị an toàn đầy đủ công nghệ như cảm biến áp suất lốp TPMS, cân bằng điện tử ESP, chống trượt VSM, khởi hành ngang dốc HAC, 6 túi khí và 8 cảm biến trước, sau.

So với các mẫu sedan cỡ C khác trên thị trường hiện nay, Hyundai Elantra 2019 không thua kém về mặt công nghệ nhưng điểm bất lợi duy nhất là mức độ trượt giá của mẫu xe này khá cao do lượng tiêu thụ gần như kém nhất trong gia đình Hyundai tại Việt Nam. Vì vậy, nếu mua xe để sử dụng hàng ngày mà không quá đắn đo tới giá trị bán lại, Hyundai Elantra 2019 phiên bản 2.0L GLS là một lựa chọn nên cân nhắc đến.

Đình Quý

