Nếu khách du lịch đang lên kế hoạch thăm Singapore vào thời điểm thú vị này trong năm, hãy cân nhắc các sự kiện và hoạt động thú vị dưới đây:

Lễ hội Trung thu tại Gardens By The Bay

Thời gian: 15/9 – 1/10

Địa điểm: 18 Marina Gardens Drive

Ghé thăm Gardens By the Bay đúng dịp Trung thu, du khách có thể chiêm ngưỡng triển lãm lồng đèn rực rỡ được lấy cảm hứng từ thần thoại Trung Hoa. Triển lãm có ý nghĩa tôn vinh sự đoàn tụ và gắn kết giữa những người thân yêu.

Tại khu vườn huyền thoại the Flower Doom, du khách sẽ được tìm hiểu hơn 80 loài hoa cúc khác nhau, bao gồm cả các loài hoa chỉ mới xuất hiện tại Đông Nam Á. Ngoài ra, khách du lịch cũng không nên bỏ lỡ phiên bản bánh Trung thu đặc biệt có hương vị macadamia hoa hồng và hạt dưa chỉ có tại Gardens By the Bay.

Ngoài ra, chương trình lễ hội của Gardens By the Bay với những màn trình diễn âm nhạc truyền thống, các hoạt động workshop và giải trí cho du khách ghé thăm sẽ là trải nghiệm lý tưởng cho cả gia đình.

Gardens By The Bay. (Ảnh: STB)

Hoạt động lễ hội náo nhiệt tại Chinatown

Thời gian: 15/9 – 14/10

Địa điểm: 2 Banda Street

Các gia đình sẽ cảm nhận rõ nhất không khí của lễ hội trung thu tại Chinatown, nơi các con phố trở tràn ngập lồng đèn. Lễ hội năm nay có chủ đề "A Journey of Love and Celebration " (Hành trình đong đầy yêu thương và niềm vui). Sự kiện đã chính thức bắt đầu từ ngày 15/9 tại Quảng trường Kreta Ayer.

Từ ngày 15/9 - 14/10, khi mặt trời lặn, các con phố như: New Bridge Road, Eu Tong Sen Street, South Bridge Road và Upper Cross Street sẽ chuyển mình thành thế giới lễ hội lung linh. Du khách nên tham quan hội chợ trước tòa nhà People's Park Complex hay khu vực ẩm thực tại Smith Street, để mua sắm các sản phẩm thủ công độc đáo hay thưởng thức các món ngon địa phương.

Lồng đèn mùa Trung thu tại Chinatown. (Ảnh: STB)

Lễ Hội Trung thu Wan Qing 2023

Thời gian: 29/8 – 1/10

Địa điểm: 12 Tai Gin Road

Tại lễ hội, các gia đình sẽ được hòa mình trong không khí nhộn nhịp, rộn ràng với hàng loạt hoạt động hấp dẫn. Đừng bỏ lỡ cơ hội “thả dáng” trước các tác phẩm sắp đặt ngoài trời độc đáo, “check-in” với lồng đèn gấu trúc khổng lồ để có ngay những tấm ảnh kỷ niệm đáng nhớ. Bên cạnh đó, vào ngày 23,24/9 tại Open House, du khách cũng có thể tham gia các workshop làm lồng đèn gấu trúc hay các trò chơi vận động dành cho trẻ nhỏ.

Mua sắm tại Takashimaya

Thời gian: từ ngày 24/8

Địa điểm: 391A Orchard Road

Dịp Trung thu năm nay, trung tâm thương mại Takashimaya chào mừng du khách ghé thăm với hơn 50 thương hiệu bánh Trung thu khác nhau, từ các thương hiệu địa phương như Andaz Singapore Hotel, Baker's Oven, Bee Cheng Hiang, Goodwood Park Hotel, cho đến các thương hiệu quốc tế. Du khách có thể tìm thấy nhiều món quà hấp dẫn dành cho người thân trong dịp này.

Nhiều hoạt động lễ hội đón Trung thu được tổ chức tại Singapore. (Ảnh: Gardens By The Bay)

Workshop làm lồng đèn giấy

Địa điểm: Artisan Han's, 120 McNair Spring

Tận hưởng Trung thu bằng cách tự tay cắt dán lồng đèn giấy tại studio Artisan Han. Du khách có thể lựa chọn khóa học phù hợp theo sở thích và trình độ của mình, từ việc vẽ trang trí lồng đèn, cắt dán lồng đèn đơn giản, hay tạo hình các lồng đèn truyền thống. Đây cũng là cơ hội để cả gia đình thể hiện tinh thần sáng tạo, thắt chặt thêm tình thân trong lễ đoàn viên.

Làm bánh Trung thu theo kiểu Singapore

Địa điểm: 333, Kreta Ayer Road, #03-23.

Bánh nướng và bánh dẻo lạnh (Snowskin Mooncake) là hai món ăn truyền thống không thể thiếu trong mùa lễ hội này tại Singapore. Tham gia vào một khóa học thực hành tại lớp làm bánh ITSI, du khách sẽ được hướng dẫn chi tiết về lý thuyết cơ bản, nguyên liệu và kỹ thuật làm bánh để có thể tự tay chế biến hai món bánh thơm ngon, làm quà tặng dành cho những người yêu thương.

Ngành du lịch Singapore đang hướng tới phát triển sản phẩm du lịch dành cho nhóm du khách chất lượng cao, đồng thời, thu hút thêm những khoản đầu tư chất lượng cho ngành du lịch. Năm 2022, Singapore đã đón khoảng 6,3 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch ước tính đạt 14 tỷ USD. STB dự báo, sẽ có 12-14 triệu lượt khách quốc tế đến Singapore trong năm nay. Ngành du lịch nước bạn có thể phục hồi hoàn toàn vào năm 2024.