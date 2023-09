Theo đó, bà Nor Hayati Zainuddin, Giám đốc Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia tại TP.HCM cho biết, với các hoạt động quảng bá du lịch tại nhiều quốc gia, năm 2023, Malaysia đặt mục tiêu thu hút 16,1 triệu lượt khách quốc tế, thu về 11,1 tỷ USD từ ngành công nghiệp không khói

Riêng đối với thị trường Việt Nam, mạng lưới đường bay giữa hai quốc gia hiện rất tốt. Thống kê, có tổng cộng 156 chuyến bay thẳng từ Việt Nam đến Malaysia mỗi tuần. Do đó, Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia kỳ vọng mức tăng trưởng du khách từ Việt Nam sẽ theo cấp số nhân.

Năm 2022 có gần 174.000 lượt khách Việt tới Malaysia. Nhưng chỉ nửa đầu năm nay, con số ước tính đạt khoảng 162.000 lượt (bằng hơn 90% tổng lượng khách cả năm ngoái). Trong năm 2023, quốc gia này mong muốn đón hơn 300.000 du khách từ nước ta. Ngành du lịch bạn đánh giá Việt Nam là một trong những thị trường khách quan trọng.

Các đơn vị du lịch tại Malaysia đánh giá cao tiềm năng từ thị trường khách Việt Nam. (Ảnh: RWG Malaysia)

Để hiện thực hoá mục tiêu 300.000 du khách trên, nhà chức trách Malaysia đang tăng cường quảng bá du lịch tại Việt Nam. Trong khuôn khổ sự kiện "Giao thương và kết nối du lịch Malaysia" vừa diễn ra, có đại diện của 23 đơn vị là các công ty du lịch, khu nghỉ dưỡng nước bạn đến Việt Nam, để giới thiệu các sản phẩm tới đối tác B2B (khách hàng doanh nghiệp).

Đơn cử, Gamuda Land đưa ra nhiều tổ hợp vui chơi tích hợp trong các khu đô thị tại Malaysia. Trong khi đó, Histourism cung cấp thông tin về hàng loạt trải nghiệm du lịch thiên nhiên như leo núi, lặn... tại Sabah, tiểu bang lớn thứ 2 Malaysia.

Còn Resorts World Genting (RWG) tung chiến dịch "Welcome to My World", tạo cho khách du lịch cảm giác thân thuộc, như thế giới của chính họ. Khu nghỉ dưỡng top đầu Malaysia này đánh giá tiềm năng lớn từ thị trường Việt Nam nên cung cấp gói sản phẩm phục vụ thị hiếu đặc trưng du khách Việt. Từ nay đến hết năm, du khách khởi hành từ TP.HCM sẽ được hưởng ưu đãi khi tới Resorts World Awana, Công viên giải trí Genting SkyWorlds hay Awana Skyway.

"Sau dịch Covid-19, các điểm đến cần liên tục đổi mới để cung cấp những trải nghiệm khác lạ cho du khách. Điểm mạnh của chúng tôi là các tổ hợp vui chơi, nghỉ dưỡng tích hợp nằm trên cao nguyên, cách mực nước biển tới gần 2.000m. Hiện, chúng tôi hợp tác với Golden Star Travel, Bến Thành Tourist, Vietravel, Saigontourist... nhằm đẩy mạnh thu hút khách Việt và tăng thời gian lưu trú của khách", ông Spencer Lee, Phó Chủ tịch Cấp cao khối Sales & Marketing và MICE tại Genting Malaysia Berhad nói.

Hoạt động của khách du lịch tại Singapore (Ảnh: STB)

Không chỉ có Malaysia quan tâm tới khách Việt, Tổng cục Du lịch Singapore (STB) cũng đánh giá cao tiềm năng thị trường du lịch Việt Nam. Cơ quan này cho hay, lượng khách du lịch Việt đến Singapore tăng trưởng đều hàng năm. Hiện, Việt Nam nằm trong top 11 thị trường có du khách đến Singapore nhiều nhất và là thị trường khách trọng điểm đối với nước bạn.

Để hút khách, STB luôn phát động các hoạt động du lịch mới, sáng tạo. STB hướng tới phát triển sản phẩm du lịch dành cho nhóm du khách chất lượng cao, đồng thời, thu hút thêm những khoản đầu tư chất lượng cho ngành du lịch.

Dữ liệu từ Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) cũng cho thấy, nửa đầu năm, lượng khách Việt đến quốc gia này đạt hơn 440.000 lượt. Phía TAT đánh giá cao về tốc độ phục hồi của du khách Việt.

Trước đó, một nghiên cứu khá thú vị từ Klook chỉ ra, tại Việt Nam, mặc dù những bất ổn kinh tế khiến 75% người tham gia khảo sát lo lắng về việc du lịch, nhưng vẫn có đến 79% người dự định có ít nhất 1 chuyến du lịch quốc tế vào năm 2023, trong đó, 45% dự định du lịch nước ngoài ít nhất 10 ngày.

Trong số những người được khảo sát, du khách Malaysia, Singapore và Nhật Bản xếp hạng mối quan tâm về chi phí cao nhất. Cũng đặt nặng mối bận tâm về chi phí, nhưng du khách Việt là một trong những người hào hứng đi du lịch nhất, với 51% người tham gia khảo sát dự định chi tiêu nhiều hơn cho du lịch vào năm 2023.