Hãng hàng không quốc gia Nhật Bản đã bắt đầu chương trình thử nghiệm kéo dài một năm dịch vụ cho phép khách du lịch đặt quần áo theo các phong cách cũng như mùa thời trang khác nhau và nhận tại khách sạn khi du khách đến nơi. Khi kết thúc thời gian lưu trú, quần áo sẽ được trả lại để giặt và đưa trở lại hệ thống.

Với tên gọi "Any Wear, Anywhere", dịch vụ này dự kiến được triển khai đến cuối tháng 8 năm 2024. Bằng cách này, Japan Airlines cho biết họ có thể cắt giảm lượng khí thải carbon do giảm được trọng lượng hàng hóa phải chở trên máy bay của mình.

Any Wear, Anywhere ước tính rằng cứ được tiết kiệm được khoảng 10kg trong hành lý sẽ tương đương với việc tiết kiệm được khoảng 7,5 kg khí thải, đồng thời tương đương với việc chạy máy sấy tóc 10 phút mỗi ngày trong 78 ngày.

Miho Moriya, 'cha đẻ' của ý tưởng và quản lý chương trình cho biết: “Tôi thích đi du lịch và đã từng đến nhiều nước nhưng tôi luôn sợ phải mang theo nhiều hành lý hay giặt đồ ở nước ngoài. Khi đi du lịch, ba điều quan trọng nhất với tôi là chỗ ở, đồ ăn và quần áo. Khi chúng ta đi du lịch nước ngoài, có nhà hàng, khách sạn cung cấp chỗ ăn ở tại đó nhưng không cung cấp quần áo. Vậy tại sao chúng ta phải mang quần áo từ nhà đi?”

Dịch vụ này đã được triển khai từ đầu tháng 7 và Moriya nói rằng phản hồi cực kỳ tích cực. Cô nói: “Chúng tôi nhận được yêu cầu từ khắp nơi trên thế giới và tổng cộng hơn 115 quốc gia, mặc dù chúng tôi không thực hiện bất kỳ hình thức quảng cáo nào”, đồng thời cho biết thêm rằng Mỹ và Úc là những quốc gia có số lượng người dùng lớn nhất.

Theo CNN