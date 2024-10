Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho 5 dự án, với tổng vốn đăng ký gần 2.000 tỷ đồng. Đó là Dự án nhà máy sản xuất viên nén sinh học và chế biến vật liệu gỗ nội thất tại huyện Vân Canh của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển kho bãi Nhơn Tân. Dự án nhà máy chế biến gỗ và thủ công mỹ nghệ Hoài Châu (TX Hoài Nhơn) của Công ty CP Lâm nghiệp Kim Thành Lập. Dự nhà máy sản xuất giấy bao bì tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa (TX An Nhơn) của CTCP Giấy Hoàng Hà Bình Định. Dự án nhà máy sản xuất giấy bao bì tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa của Công ty TNHH Phú An Thành Bình Định. Dự án nhà máy sản xuất nhôm sắt cao cấp tại Cụm công nghiệp Cát Nhơn (huyện Phù Cát) của Công ty TNHH MTV Gỗ Phú Tài Bình Định. UBND tỉnh Bình Định cũng ký ghi nhớ hợp tác với CTCP Tư vấn và Đầu tư C+ trong hỗ trợ, hợp tác xúc tiến đầu tư các dự án công nghiệp ngành ô tô, sản xuất công nghệ cao; ký ghi nhớ hợp tác với CTCP Cơ khí Eurorack trong nghiên cứu đầu tư các nhà máy về sản xuất cơ khí linh kiện, phụ kiện ô tô, thiết bị cơ khí phụ trợ phục vụ cho xuất khẩu, logistics…