Xe điện ngày một phổ biến trên thế giới và Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Nhưng nếu ai đó đang sở hữu một chiếc xe điện, hãy nắm vững một số kiến thức quan trọng liên quan đến việc chăm sóc loại xe này khi sử dụng trong mùa đông lạnh giá.

Các thử nghiệm do Hiệp hội Ô tô Hoa Kỳ (AAA) thực hiện cách đây chưa lâu cho thấy phạm vi di chuyển của xe điện sẽ giảm 12% ở nhiệt độ 7 độ C so với 24 độ C. Nguyên nhân là do các phản ứng khác tiêu thụ nguyên tử Lithium giàu electron, làm giảm hiệu suất của pin và những phản ứng này xảy ra với tốc độ khác nhau tuỳ theo từng nhiệt độ.

Phạm vi hoạt động của xe điện bị giảm đáng kể khi sử dụng vào mùa đông.

Các nhà sản xuất pin cũng khuyến cao pin lithium-ion có thể xả ở nhiệt độ dưới 0 và không nên sạc pin ở điều kiện nhiệt độ này. Ngoài ra, pin xe điện còn có nhiệm vụ chạy thiết bị sưởi không gian bên trong xe khi thời tiết bên ngoài lạnh giá. Do đó, pin sẽ phải vừa chạy cho cả xe và hệ thống sưởi. Theo AAA, nếu sử dụng thêm hệ thống sưởi, phạm vi di chuyển sẽ bị giảm tới 41%.

Khi đã hiểu cơ bản về lý do tại sao xe điện thường bị giảm hiệu suất và phạm vi hoạt động trong điều kiện thời tiết lạnh giá, người dùng có thể cải thiện trải nghiệm xe điện của mình thông qua 7 lưu ý dưới đây.

1. Đừng sạc nhanh xe điện ở nhiệt độ lạnh giá

Lớp mạ Lithium là kẻ thù lớn nhất của pin trong điều kiện thời tiết lạnh giá. Không chỉ vậy, hiện tượng này còn tăng lên khi dòng sạc cao. Vì vậy, người dùng không nên sạc nhanh xe điện khi nhiệt độ đã xuống mức đóng băng.

2. Sử dụng sạc chậm vào ban đêm

Nếu có ý định dùng xe điện di chuyển quãng đường dài, người dùng tốt nhất nên sạc đầy pin vào ban đêm với nguồn điện dân dụng xoay chiều AC 220V-240V (sạc cấp độ 1).

Sạc xe điện bằng nguồn điện dân dụng sẽ giúp tăng tuổi thọ của pin.

Dòng sạc chậm không làm hỏng pin mà còn giữ ấm cho pin, bảo vệ pin khỏi điều kiện thời tiết lạnh giá khi gara không có hệ thống sưởi để sạc xe điện.

3. Đừng để pin xả trong điều kiện lạnh giá

Nếu không sử dụng xe trong thời gian dài, người dùng chỉ nên sạc pin cho xe điện đến 70% trước khi cất giữ. Ngoài ra, cũng không nên để xe trong tình trạng pin yếu vào ban đêm vì điều này sẽ làm ảnh hưởng đến tuổi thọ của pin.

4. Giữ nhiệt ở mức thấp

Khi sử dụng xe điện vào mùa đông lạnh giá, mặc dù hệ thống sưởi là thứ bắt buộc phải sử dụng để giữ ấm nhưng đây chính là mối lo ngại lớn nhất của người dùng vì nó sẽ khiến cho xe điện bị giảm phạm vi hoạt động.

Thay vì bật chế độ tối đa của hệ thống sưởi, tốt nhất người dùng nên sử dụng tính năng ghế sưởi và sấy vô lăng để giữ ấm cho tay và cơ thể nếu xe được trang bị. Điều này có thể tăng phạm vi hoạt động của xe điện.

5. Sử dụng mức phanh tái tạo năng lượng thấp

Hầu hết các loại xe điện đều có hệ thống phanh tái tạo năng lượng khác nhau, điều này cho phép pin xe điện được sạc lại trong quá trình phanh.

Sử dụng phanh tái tạo mức thấp đảm bảo cho pin hoạt động và sạc ổn định trong điều kiện lạnh giá.

Tuy nhiên, nếu đang sử dụng xe trong điều kiện thời tiết băng giá, lựa chọn mức phanh tái tạo năng lượng cao có thể khiến xe bị trượt trên bề mặt đường trơn trượt do bị phủ bởi lớp băng.

Bên cạnh đó, mức độ phanh tái tạo năng lượng cao sẽ cung cấp dòng điện với điện áp cao cho pin, điều này có thể làm hỏng pin trong điều kiện thời tiết lạnh giá.

6. Sử dụng chế độ Eco

Nếu không sử dụng xe điện một cách gấp gáp, tốt nhất người dùng thường xuyên lựa chọn chế độ Eco khi lái trong thời tiết lạnh giá. Điều này sẽ cung cấp phạm vi hoạt động của xe điện lớn hơn, giảm tải cho pin góp phần giữ được trạng thái pin ở mức tốt nhất.

7. Kiểm tra các bộ phận khác như xe đốt trong

Mặc dù lái xe điện đem lại một trải nghiệm khác biệt so với xe sử dụng động cơ đốt trong nhưng về cơ bản, chúng vẫn có các bộ phận, chi tiết bên ngoài tương tự như lốp, cần gạt mưa, nước làm mát, nước rửa kính... những bộ phận này hoàn toàn có thể hoạt động không tốt trong điều kiện lạnh giá nếu không được sử dụng đúng theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!