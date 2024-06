Chiều 20/6, tại TP. Quy Nhơn (Bình Định) đã diễn ra buổi công bố giải VnExpress Marathon Quy Nhơn 2024, đánh dấu cột mốc nửa thập kỷ giải chạy tổ chức tại thành phố biển này. Năm nay VnExpress Marathon dự kiến thu hút 8.000 vận động viên tham gia tranh tài.

Năm nay, các vận động viên sẽ bước vào đường đua lúc 3h sáng 23/6. Cơ cấu giải thưởng với tổng giá trị lên đến hơn 1,3 tỷ đồng.

Các vận động viên tham gia chạy bộ ở giải VnExpress Marathon Quy Nhơn 2024

Theo ban tổ chức, toàn bộ cung đường chạy được đo và và cấp chứng nhận đạt chuẩn bởi Liên đoàn Điền kinh Việt Nam. Các cự ly sẽ có cổng xuất phát và về đích riêng, nằm trên đường An Dương Vương, quảng trường Nguyễn Tất Thành.

Các vận động viên tham gia cự ly 5km và 10km sẽ được trải nghiệm cung đường chạy đẹp ven biển Xuân Diệu. Cự ly 21km sẽ không qua cầu Thị Nại, giúp vận động viên tăng khả năng đạt thành tích cá nhân. Còn vận động viên cự ly 42km sẽ chinh phục con đường bằng phẳng ven biển làng Nhơn Hội, sau khi qua cầu Thị Nại.

Với mục tiêu đảm an toàn tuyệt đối và mang lại những trải nghiệm tốt nhất cho người tham dự, toàn đường chạy sẽ được bố trí 25 trạm hỗ trợ vận động viên với số lượng nhân sự hơn 200 đội; hơn 1000 tình nguyện viên; lực lượng y bác sỹ, công an lên đến hơn 500 người. Sự bố trí khoa học, đầy đủ của các trạm hỗ trợ y tế, nước, điện giải, hoa quả, mút lạnh… cùng điều kiện ánh sáng thi đấu đảm bảo, đội ngũ nhân sự hỗ trợ được phân bố phù hợp… sẽ là những yếu tố giúp tối ưu thành tích cho các vận động viên, đảm bảo sự chuyên nghiệp và an toàn tối đa cho giải đấu.

Giải chạy truyền tải những thông điệp về thể thao, sức khỏe đến cộng đồng

Đặc biệt, huy chương giải đấu là ấn phẩm đặc biệt, có hiệu ứng chuyển màu ấn tượng, trang trí bằng vệt loang sóng biển và biểu tượng kỷ niệm “5 years 2019 - 2024”. Dấu ấn miền đất Bình Định được hiện lên ấn tượng trên huy chương qua hình ảnh vua Quang Trung cưỡi voi ra trận, hoạ tiết trên cột tháp cổ được chạm trổ kỳ công...

Năm nay, ban tổ chức giải cũng phối hợp với UBND tỉnh Bình Định, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh tổ chức các lễ hội bài chòi, võ cổ truyền vào tối 2 ngày phát racekit, tại quảng trường Nguyễn Tất Thành như lời chào mừng nồng nhiệt đến các vận động viên và du khách.

Đình Sơn