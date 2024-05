Đứng đầu trong 5 địa phương khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung UBND tỉnh Bình Định cho biết, tổng sản phẩm địa phương (GRDP) của Bình Định quý I tăng 6,3% so với cùng kỳ. Tốc độ tăng trưởng xếp thứ 22/63 địa phương cả nước, thứ 7/14 địa phương vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ và xếp thứ nhất trong 5 địa phương khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung. Theo đó, nông, lâm nghiệp và thuỷ sản của Bình Định tăng 3,36%; công nghiệp và xây dựng tăng 8,22% (trong đó công nghiệp tăng 8,48%; xây dựng tăng 7,57%); dịch vụ tăng 6,33%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 8,04% so với cùng kỳ. Các hoạt động văn hoá - xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng - an ninh được giữ vững. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ trong quý I đạt trên 27.361 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ (cùng kỳ đạt khoảng 25.080 tỷ đồng). Xét theo ngành kinh doanh, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 21.750,6 tỷ đồng, tăng 8%; dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 3.419,8 tỷ đồng, tăng 16,3%; dịch vụ lữ hành đạt 123,2 tỷ đồng, tăng 52,7%; dịch vụ khác đạt 2.068,3 tỷ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ…