Ngành thuế thu ngân sách đạt 77,2% dự toán trong 8 tháng

Báo cáo mới nhất của Tổng cục Thuế cho biết, tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) lũy kế 8 tháng đầu năm 2024 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 1.146.828 tỷ đồng, bằng 77,2% so với dự toán pháp lệnh, bằng 117,9% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 39.364 tỷ đồng, bằng 85,6% so với dự toán, bằng 97,4% so với cùng kỳ; thu nội địa ước đạt 1.107.464 tỷ đồng, bằng 76,9% so với dự toán, bằng 118,8% so với cùng kỳ.

So với dự toán, có 17/20 khoản thu, sắc thuế có tỷ lệ thực hiện ước đạt trên 70%, trong đó một số khoản lớn như: thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước (72,6%); thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (73,4%); thu từ khu vực ngoài quốc doanh (81,4%); thuế thu nhập cá nhân (81,3%); phí - lệ phí (80,7%); thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước (108,9%); thu từ hoạt động xổ số (82,1%); thu khác ngân sách (94,1%); thu chênh lệch thu chi NHNN (229%); thu từ nhà cung cấp nước ngoài (112,2%)...

8 tháng đầu năm, ngành thuế thu ngân sách đạt 77,2% dự toán

Về tiến độ thực hiện dự toán thu của 63 cục thuế địa phương có 25 cục thuế có tiến độ thực hiện dự toán cao hơn so với tỷ lệ chung toàn ngành (77,2%).

Để đạt kết quả này, thời gian qua, ngành thuế tiếp tục thực hiện tốt các gói hỗ trợ cho doanh nghiệp, tháo gỡ kịp thời những khó khăn cho doanh nghiệp, tạo đà cho doanh nghiệp và người dân nhanh chóng khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển ổn định, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Cùng với việc đẩy mạnh tăng cường quản lý thu, thanh tra, kiểm tra thuế, rà soát các nguồn thu, chống thất thu, nhất là hoạt động kinh doanh bất động sản, hoạt động dịch vụ tài chính, ngân hàng; chống thất thu thuế trong hoạt động thương mại điện tử (TMĐT), kinh doanh trên nền tảng số xuyên biên giới, phòng chống mua bán, sử dụng trái phép hóa đơn, ngành thuế còn triển khai mạnh mẽ công tác kỷ luật, kỷ cương trong toàn ngành, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2024.

Theo đó, tổng số tiền thuế, tiền thuê đất được miễn, giảm trong 8 tháng đầu năm 2024 là khoảng 77.831 tỷ đồng.

Trong đó, giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo Nghị định 94/2023 và Nghị định 72/2024 là 17.200 tỷ đồng; giảm thuế bảo vệ môi trường theo NQ 42/2023 của Quốc hội ước khoảng 23.064 tỷ đồng; giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg làm giảm thu khoảng 2.460 tỷ đồng; gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo Nghị định 64/2024 và Nghị định 65/2024 khoảng 28.863 tỷ đồng; chính sách miễn, giảm thuế ban hành năm 2023 nhưng do độ trễ trong quy định về khai thuế làm giảm thu NSNN trong tháng 01/2024: khoảng 6.244 tỷ đồng.

Nâng cao hiệu quả các chức năng quản lý thuế

Đối với kết quả thực hiện các chức năng quản lý thuế, 8 tháng đầu năm 2024, toàn ngành thuế đã thực hiện được 38.705 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 58,1% kế hoạch năm 2024, bằng 99,6% so với cùng kỳ; kiểm tra được 365.344 hồ sơ bằng 99,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 39.859 tỷ đồng bằng 100,3% so với cùng kỳ.

Tổng số tiền thu nợ thuế của toàn ngành đến cuối tháng 8 ước thu được 53.771 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ

Về công tác thu nợ tiền thuế, tổng số tiền thu nợ thuế của toàn ngành lũy kế tính đến cuối tháng 8/2024 ước thu được 53.771 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ 2023, trong đó: thu bằng biện pháp quản lý nợ là 50.458 tỷ đồng; thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ là 3.313 tỷ đồng.

Tình hình thực hiện biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, đến nay, cơ quan thuế đã thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với 17.952 trường hợp với số tiền thuế nợ là 30.388 tỷ đồng.

Đối với công tác quản lý hoàn thuế, đẩy mạnh kiểm soát công tác hoàn thuế GTGT đảm bảo hoàn thuế đúng quy định của pháp luật. Theo đó, cơ quan thuế đã ban hành 12.299 quyết định hoàn thuế GTGT với tổng số tiền thuế hoàn là 90.531 tỷ đồng, bằng 52,9% so với dự toán hoàn thuế GTGT năm 2024, bằng 104% so với cùng kỳ năm 2023.

Toàn quốc có 944.193 doanh nghiệp, tăng 21.598 doanh nghiệp (2,3%) so với thời điểm ngày 31/12/2023.

Để tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, toàn ngành tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán NSNN năm 2024 và Công điện số 85/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về điều hành dự toán NSNN để tổ chức triển khai các giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu NSNN năm 2024.

Đồng thời, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu, đánh giá, phân tích tình hình thu tại từng địa bàn, từng khu vực thu, khoản thu, sắc thuế và hoàn thiện phương án phân bổ dự toán thu NSNN năm 2025.

Quốc Tuấn