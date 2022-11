80 dự án ‘ôm đất’ chậm tiến độ ở Hà Nội vào diện rà soát

Đánh giá về việc phát triển các dự án nhà ở thương mại thời gian qua, Sở Xây dựng Hà Nội chỉ ra một số tồn tại. Nhiều dự án triển khai chậm so với tiến độ được duyệt do thời gian giải phóng mặt bằng thường kéo dài; một số dự án được giao đất, cho thuê đất còn chậm triển khai, để hoang hóa, chậm đưa đất vào sử dụng…

Từ thực tế trên, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ chủ trì cùng với các Sở, ngành tiếp tục rà soát những dự án chậm tiến độđể hàng năm cập nhật vào danh mục thực hiện giai đoạn 2021-2030.

Theo đó, có 80 dự án khu đô thị, nhà ở tại các quận, huyện nằm trong danh sách rà soát. Trong đó có những dự án với vốn đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng của nhiều ông lớn bất động sản.

Phối cảnh Dự án Khu du lịch sinh thái và vui chơi giải trí Tuần Châu Hà Tây tại xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai

Dự án Khu du lịch sinh thái và vui chơi giải trí Tuần Châu Hà Tây tại xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai do Công ty Cổ phần Tuần Châu Hà Nội làm chủ đầu tư với diện tích khoảng 198ha, có mức đầu tư 7.523 tỷ đồng.

Dự án được khởi công năm 2008, tiến độ được duyệt là đến quý IV/2020. Tuy nhiên đến nay dự án đang thi công hạ tầng kỹ thuật, khu vui chơi và đang tiếp tục giải phóng mặt bằng.

Tại quận Thanh Xuân, dự án Khu chức năng đô thị tại số 233, 233B và 235 Nguyễn Trãi của liên danh Công ty cổ phần bất động sản Xavinco, Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh Bất động sản Thăng Long, Công ty TNHH Xalivico với tổng vốn đầu tư 11.108 tỷ đồng, tiến độ được duyệt từ năm 2015-2020.

Tại quận Tây Hồ, dự án Xây dựng nhà ở thương mại tại lô đất CT02B Khu đô thị Nam Thăng Long của liên danh Công ty cổ phần đầu tư xây dựng dân dụng Hà Nội và Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC với tổng mức đầu tư 2.147 tỷ đồng. Theo tiến độ được duyệt từ quý I/2017 – IV/2018, dự án đang thi công cọc đại trà.

Tại quận Nam Từ Liêm, có dự án Tổ hợp công trình dịch vụ công cộng, văn phòng và nhà ở tại số 21 Lê Đức Thọ (phường Mỹ Đình II) của Công ty CP đầu tư phát triển đô thị Thăng Long, mức đầu tư 1.283 tỷ đồng. Theo tiến độ được duyệt, hoàn thành dự án trong quý IV/2017, đang điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Dự án Xây dựng nhà ở thương mại tại lô đất CT02B Khu đô thị Nam Thăng Long nằm trong danh sách rà soát

Dự án Tổ hợp thương mại, văn phòng và nhà để bán tại số 119 đường K2, phường Cầu Diễn, mức đầu tư 2.426 tỷ đồng của Công ty CP đầu tư Nhuệ Giang. Theo tiến độ được duyệt từ 2016-2019, dự án đang triển khai, tuy nhiên đến nay dự án vẫn đang triển khai.

Dự án toà nhà hỗn hợp văn phòng và căn hộ chung cư cao tầng tại phường Cầu Diễn của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư xây dựng phát triển Đông Đô – BQP, tiến độ được duyệt từ 2011-2018.

Dự án Xây dựng dải đất phía Nam đường Đại Cồ Việt tại quận Hai Bà Trưng của Công ty TNHH đầu tư phát triển Nam Đại Cồ Việt (được Công ty cổ phần Tu Tạo và Phát triển Nhà hợp tác với Công ty Tân Hoàng Minh), có mức đầu tư 1.346 tỷ đồng, tiến độ phê duyệt dự án quý II/2002-II/2015 (gia hạn quý IV/2020) cũng hiện mới đang giải phóng mặt bằng, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư.

Dự án Nhà ở thương mại bán cho cán bộ chiến sĩ quân đội tại D22/Lữ đoàn 26/Quân chủng Phòng không – Không quân tại phường Định Công tại quận Hoàng Mai của Công ty xây dựng công trình hàng không ACC với mức vốn đầu tư 1.329 tỷ đồng hiện chưa xong thủ tục giao đất. Theo tiến độ được phê duyệt trước đó dự kiến triển khai từ quý I/2018 đến quý IV/2020.

Dự án Nhà ở thương mại bán cho cán bộ chiến sĩ quân đội tại D22/Lữ đoàn 26/Quân chủng PK-KQ tại phường Định Công (quận Hoàng Mai) của Công ty xây dựng công trình hàng không ACC với mức vốn đầu tư 1.329 tỷ đồng. Theo tiến độ được duyệt, dự án triển khai từ quý I/2018 – IV/2020, hiện chưa xong thủ tục giao đất.

Rà soát Khu đô thị mới An Hưng tại phường Dương Nội, La Khê, quận Hà Đông của Công ty CP Đầu tư đô thị An Hưng

Dự án Khu chức năng hỗn hợp (khu nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại, nhà ở thấp tầng và nhà trẻ) tại phố Sài Đồng, phường Việt Hưng (quận Long Biên) của Công ty CP bất động sản Sài Đồng. Theo tiến độ được duyệt, từ 2015 – quý IV/2020, dự án đã xong GPMB, chưa thi công.

Dự án nhà ở thấp tầng TT32, TT84, TT164 tại khu đô thị Nam An Khánh (huyện Hoài Đức) của Công ty CP dịch vụ hàng không Thăng Long, dự án được chấp thuận chủ trương năm 2017, đang làm thủ tục đầu tư, chưa triển khai xây dựng.

Dự án Khu đô thị Sông Hồng (huyện Mê Linh) của Công ty CP Mặt trời Sông Hồng. Tiến độ được duyệt từ 2008-2015, dự án hiện chưa GPMB, chưa giao đất, chưa xây dựng công trình.

Tại quận Ba Đình có dự án Cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Viện tư liệu phim Việt Nam – The Boulevard số 22 Liễu Giai, phường Cống Vị của Công ty TNHH Đầu tư & kinh doanh bất động sản Việt Úc. Theo tiến độ được duyệt quý III/2018 - II/2020, dự án đang thỏa thuận với các hộ dân còn lại, GPMB.

Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở thấp tầng ngõ 5 Láng Hạ, phường Thành Công của Công ty CP đầu tư phát triển đô thị UDPI. Tiến độ được duyệt dự kiến hoàn thành 2023, hiện đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đang điều chỉnh quy hoạch và chủ trương đầu tư.

Tại quận Hoàn Kiếm có dự án Xây dựng lại khu tập thể 3A Quang Trung, phường Tràng Tiền của Công ty CP Nhật Quân Anh. Theo tiến độ được duyệt từ quý III/2018 – IV/2019, hiện dự án đang thi công.

Dự án Tòa nhà hỗn hợp số 2 Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên (quận Đống Đa) của Tổng Công ty rau quả, nông sản – CTCP. Tiến độ được duyệt quý I/2019 – II/2020. Thế nhưng, theo ghi nhận, dự án đang trong quá trình thi công.

Quận Bắc Từ Liêm có dự án Khu nhà ở để bán tại ô đất G5 – CT1 và G8 – CT3 thuộc QHCT khu vực Bắc Cổ Nhuế - Chèm của Công ty CP Gia Lộc Phát và Công ty CP xây lắp điện I, vốn đầu tư 944 tỷ đồng. Theo tiến độ được duyệt từ năm 2011 – quý I/2020, hiện dự án chưa thi công xây dựng, khu đất bỏ trống.

Dự án khu nhà ở để bán Cầu Diễn, phường Cầu Diễn của liên danh Công ty CP Kinh doanh và phát triển nhà Hà Nội, Công ty TNHH Minh Giang, vốn đầu tư gần 835 tỷ đồng. Theo phê duyệt, tiến độ từ quý III/2018 – IV/2020, dự án đã GPMB, chưa thi công xây dựng.

Trong danh sách này, tại quận Cầu Giấy có 2 dự án nằm trong diện rà soát là dự án Nhà ở, dịch vụ thương mại (trước là văn phòng lưu trú) tại lô đất B3-KT và C3-KT Khu công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu của Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Gia Bách. Tiến độ được duyệt của dự án là từ quý III/2017 – quý IV/2019.

Dự án Cải tạo, xây dựng nhà A&B Nghĩa Đô do liên danh nhà đầu tư Công ty TNHH Thủ đô II, Công ty CP Nhật Quân Anh và Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội đã được UBND TP chấp thuận đầu tư, điều chỉnh chấp thuận đầu tư dự án với mức đầu tư gần 996 tỷ đồng. Theo tiến độ được duyệt từ quý IV/2017 – III/2019, hiện dự án đang thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với các hộ dân và hoàn thiện các thủ tục để triển khai dự án.

Dự án Khu đô thị Thanh Hà tại phường Kiến Hưng (quận Hà Đông) và xã Cự Khê (huyện Thanh Oai) có tổng vốn đầu tư trên 18.000 tỷ đồng của Công ty cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5 cũng nằm trong diện rà soát.

Trong danh sách rà soát còn có 57 dự án chưa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư gồm Khu phức hợp đỗ xe, văn phòng, thương mại, dịch vụ và nhà ở cho thuê tại phường Dịch Vọng, Cầu Giấy do liên danh có CTCP Him Lam và Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 2.727 tỷ đồng; dự án đầu tư xây dựng khu đất đối ứng thực hiện dự án xây dựng tuyến đường Hà Nội Hưng Yên của CTCP Comaland Đầu tư và Phát triển BĐS (4.370 tỷ đồng); Khu đô thị mới An Hưng tại phường Dương Nội, La Khê, quận Hà Đông của Công ty CP Đầu tư đô thị An Hưng đã xây dựng hạ tầng, nhà ở thấp tầng nhà cao tầng chưa xây dựng...

Đống tiền chôn trong đất bỏ hoang, Hà Nội quyết thu hồi hàng loạt dự án Trong số 23 dự án đã có quyết định thu hồi đất của UBND TP Hà Nội, huyện Thạch Thất có số lượng dự án bị thu hồi nhiều nhất.