80 ổ dịch sốt xuất huyết, số ca mắc tại Hà Nội nguy cơ tiếp tục tăng

Về bệnh tay chân miệng, trong tuần 36, Hà Nội ghi nhận 24 trường hợp mắc. Như vậy năm 2022, TP ghi nhận 1.349 ca mắc; số mắc tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ năm 2021(198 ca). Ở tuần 36 này, Hà Nội cũng ghi nhận 2.069 người mắc Covid-19. số ca mắc giảm 12,1% so với tuần trước (2.353 ca). Năm 2022, Hà Nội đã tiến hành giải trình tự gen 404 mẫu bệnh phẩm dương tính tại cộng đồng, trong đó biến thể Omicron chiếm ưu thế với 382/404 mẫu (94,5%) nhiễm biến thể Omicron; còn lại 22/404 mẫu (5,5%) nhiễm biến thể Delta. Kết quả giải trình tự gen do Bệnh viện Bạch Mai thực hiện trong tháng 8 ghi nhận sự gia tăng tỷ lệ các mẫu nhiễm chủng BA.5 so với tháng 7 (tăng từ 20,7% lên 58,1%) và ghi nhận thêm 2 trường hợp nhiễm biến thể phụ BA.4.6. Đến nay BA.5 và các dòng nhánh đã ghi nhận tại 18/30 quận, huyện của TP.