TP.HCM ghi nhận số ca tử vong do sốt xuất huyết cao nhất 10 năm, chủ yếu là người lớn

Ngày 21/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, trong tuần 42, TP ghi nhận 3 ca tử vong vì sốt xuất huyết. Như vậy, từ đầu năm đến nay, TP đã có 29 trường hợp tử vong vì căn bệnh này, cao nhất trong 10 năm qua.

Cụ thể, số ca mắc sốt xuất huyết trong tuần 42 (từ ngày 10/10 đến ngày 16/10) là gần 2.000 ca, giảm 23,4% so với trung bình 4 tuần trước. Tuy nhiên, con số này vẫn ở mức cao so với cùng kỳ các năm. 3 trường hợp tử vong mới nhất ghi nhận tại quận Bình Tân và TP Thủ Đức.

Tính đến tuần 42, TP có gần 66.700 trường hợp mắc bệnh, tăng hơn 7 lần với cùng kỳ năm 2021. Tỷ lệ ca nặng trên tổng số ca mắc là 2,2%. Số ca bệnh nội trú và ngoại trú giảm lần lượt là hơn 35% và 13%.

HCDC cảnh báo, khoảng 75% số ca tử vong do sốt xuất huyết là người lớn. Một số trường hợp đến bệnh viện trễ khiến nguy cơ tử vong tăng cao do không được can thiệp kịp thời.

Ngành y tế khuyến cáo, khi người bệnh có dấu hiệu sốt cao 39-40 độ C, sốt đột ngột, liên tục, cần đến bệnh viện để được chẩn đoán và hướng dẫn chăm sóc phù hợp. Trong quá trình điều trị sốt xuất huyết tại nhà, cần lưu ý các dấu hiệu chuyển nặng để nhanh chóng đến bệnh viện.

Trước đó, Sở Y tế TP.HCM đã yêu cầu các bệnh viện tuyệt đối tuân thủ phân tầng, quản lý điều trị người bệnh sốt xuất huyết; tuân thủ nguyên tắc phối hợp giữa các tầng, đảm bảo chuyển viện an toàn, người bệnh tiếp tục được cấp cứu kịp thời ở tầng sau.

Đồng thời, thành lập Tổ chuyên gia của y tế TP gồm 33 bác sĩ của các bệnh viện trên địa bàn, nhằm mục tiêu giảm thấp nhất số ca tử vong, ca nặng vì sốt xuất huyết.